Cristo Redentor homenageia Mutirão do Diabetes com iluminação azul

O coordenador do Mutirão do Diabetes do Rio de Janeiro, oftalmologista Almyr Sabrosa, fez questão de homenagear Itabuna como exemplo na realização de mutirões pelo país. Assim, o Cristo Redentor, um ícone mundial, ganhou iluminação azul – cor símbolo da prevenção da doença.

Dr. Almyr fez um agradecimento ao Dr. Rafael Andrade, “mentor dos mutirões e grande idealizador desse movimento. Essa cor azul no Cristo Redentor representa tudo o que você vem fazendo em prol dos portadores de diabetes”. E resumiu: “De Itabuna para o Rio de Janeiro e para o mundo. Que você continua propagando para o país essa campanha de grande ação social”.

Idealizador e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, que acontece há 17 anos, Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, considerou ser esta uma das maiores homenagens da vida dele.

“São 17 anos de uma jornada que só me trouxe coisas boas e que além de ter a experiência de viver a medicina de uma forma que mudou minha vida, ganhei muitos amigos fantásticos e generosos”.

“Sonhei em ver o Cristo Redentor em azul desde a primeira vez que o vi e quero dividir essa homenagem com todos os parceiros e voluntários que fazem do mutirão de Itabuna um motivo de orgulho para todos nós”, completa Dr. Rafael.

Onde tem mutirão

Em 2021, mesmo com as limitações impostas pela pandemia, além de Itabuna, estão sendo realizados mutirões nos seguintes locais: Fortaleza, Rio de Janeiro, Joinville, Sorocaba, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Vitória, Goiânia, Uberlândia, Belo Horizonte, Janauna, Campo Grande, Belém, Recife, Blumenau, Aracaju, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Florianópolis, Cuiabá, São Paulo, Betim, Campo Grande, Aparecida de Goiania e São Luis.

Após a realização da triagem em Itabuna, os casos mais graves terão atendimento especializado no próximo dia 20, no Hospital Beira Rio. Além disso, as atividades de 2021 incluem a Campanha Luz Azul, com iluminação de espaços públicos, empresas e residências, lives pelo instagram, um programa especial na TV Cabrália/Record e um Aulão Azul online, transmitido pelo youtube.

O Mutirão do Diabetes de Itabuna é promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes, com o apoio da Prefeitura de Itabuna e Hospital Beira Rio.