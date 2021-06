Cronograma de vacinação contra Covid e gripe em Itabuna

A Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde divulgou novo calendário de vacinação contra o vírus da gripe (Influenza) e Covid-19. Por isso, a população deve ficar atenta aos dias, horários e locais para imunização,

Desta segunda (21) a sexta-feira (25), das 8 às 11 horas, nas Unidades Básicas (UBS) e de Saúde da Família (USF) prossegue a vacinação de Influenza (gripe) para os grupos prioritários, que incluem idosos acima de 60 anos, criança de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas; professores, profissionais de saúde da rede pública e particular.

A imunização contra Covid-19 vai para pessoas com comorbidades, portadores de deficiência permanente (física, auditiva, visual e mental), trabalhadores no transporte coletivo rodoviário e caminhoneiros; Forças Armadas, de segurança e salvamento; funcionários da Emasa; população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

A documentação exigida é o RG, CPF ou Cartão SUS, comprovante de residência. Aos profissionais é necessária a apresentação da Carteira Profissional ou crachá. E, para as pessoas com deficiência, é necessário o relatório ou receita médica atualizada (6 meses) com CID.

Primeira dose

Ainda nas UBS e USF, no período vespertino, das 13 às 16 horas, prossegue a vacinação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19.

Nesta semana (à exceção do dia 24, por causa do feriado de São João), serão vacinadas pessoas com idade a partir de 45 anos completos, nascidas entre janeiro e dezembro. E também, pessoas a partir de 18 anos com comorbidades.

A documentação necessária é a Carteira de Identidade (RG), CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência. Para quem tem comorbidade, também é necessário apresentar o relatório médico atualizado (6 meses) com CID.

Lactantes

No cronograma semanal da vacinação contra Covid-19, também no período vespertino, das 13 às 16 horas, nas UBS e USF, estão incluídas as lactantes maiores de 18 anos, a partir do 46º dia pós-parto até o 12º mês de amamentação.

As lactentes precisam apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e certidão de nascimento da criança.

Gestantes e puérperas

Na terça-feira (22), será aplicada a 1ª dose da vacina Pfizer contra Covid-19 para gestantes e puérperas que ainda não se vacinaram. A aplicação será das 8h30min às 13 horas, em dois locais: Faculdade Santo Agostinho (bairro Nova Itabuna) e UniFTC (Centro).

As mulheres desse grupo têm que apresentar RG, CPF ou Cartão SUS, relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do Ultrassom ou do Cartão de Pré-natal (assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro). As gestantes e puérperas atendidas por convênios e particulares devem realizar o cadastro na Atenção Básica, através das UBS e USF.

Segunda dose

Também segunda-feira, das 10 às 15 horas, será aplicada a segunda dose das vacinas Coronavac e Oxford-Astrazeneca na UniFTC.

O grupo contempla indivíduos de grupos prioritários que receberam a primeira dose da lista da xepa, profissionais de saúde da rede privada que receberam a primeira dose em 26 de março e indivíduos portadores de comorbidades. É necessário apresentar a Carteira de Identidade, CPF ou Cartão SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

Drive thru noturno a partir de 40 anos

Nesta semana, haverá um dia destinado ao drive-thru noturno para quem não consegue se vacinar durante o dia. Será na terça-feira (22), das 17 às 21 horas, no Teatro Candinha Doria, quando será aplicada a primeira dose do imunizante Oxford-Astrazeneca em pessoas com idade a partir de 40 anos completos sem comorbidades.

Para ser imunizada, a pessoa deve portar documento de identidade, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência.

Profissionais da indústria

Já na quarta-feira (23), receberão a primeira dose da Oxford-Astrazeneca os profissionais de indústrias com idade a partir de 40 anos completos. A vacinação acontecerá na UniFTC, das 8h30min às 14 horas.

Na sexta-feira (25), receberão a primeira dose da Oxford-Astrazeneca, os profissionais de indústrias com idade de 18 a 39 anos. A vacinação acontecerá na USEMI, das 8h30min às 14 horas.

Os profissionais terão que apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão do SUS, fotocópia do contrato de trabalho ou do contracheque.