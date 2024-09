“CULTIVANDO O BEM-ESTAR EMOCIONAL” NO SETEMBRO AMARELO EM ITABUNA

A Associação de Beneficência e Cultura Teosópolis (ABCT), por meio do projeto PSI-ABCT, que oferece atendimentos psicológicos gratuitos à população através de psicólogos voluntários, realizará no próximo sábado, 21 de setembro, a partir das 14h30, na Igreja Batista Teosópolis, bairro da Conceição, em Itabuna, o Primeiro Workshop Setembro Amarelo, com o tema “Cultivando o Bem-estar Emocional”.

O Projeto, que tradicionalmente realiza em setembro campanhas de conscientização pela qualidade de vida, contará com uma mesa redonda e diversas oficinas temáticas ministradas por psicólogos. O painel abordará o tema Depressão no Século XXI, Abordagens Multidisciplinares e Desafios Contemporâneos.

“A nossa missão é promover práticas saudáveis que podem transformar vidas e proporcionar apoio tanto para você quanto para aqueles ao seu redor”, afirma a psicóloga Antônia Ferreira, uma das coordenadoras do workshop.

A mesa redonda contará com a participação da psicóloga Ingrid Almeida, do médico psiquiatra William Schelb, da psiquiatra infantil Thatiana Paz, da personal trainer Vanessa de Oliveira, da nutricionista Evenina Mattos e do Pastor Geraldo Meireles, sob mediação do Pastor Tiago Souza.

Os participantes receberão certificado e o Workshop ´está aberto à comunidade mediante a doação de um produto de limpeza ou higiene pessoal. Antônia Ferreira convida todos a participar. “Venha fazer parte dessa jornada de crescimento e autocuidado”. Para se inscrever, acesse: Link https://encurtador.com.br/ewOUd

As oficinas incluirão os temas:

“Conectando Corações: A Arte da Comunicação Não Violenta” com a psicóloga Thatyanna Rodrigues

“Autoestima e Amor Próprio em Ação: Práticas Diárias para Fortalecer sua Relação Consigo Mesmo” com o psicólogo Heric Souza

“Caminhos para a esperança; prevenção e manejo de crises suicidas, ministrada pelo pastor e psicólogo Eliomar Morais.

“Espelho, Espelho Meu: Cultivando a Autoestima e o Amor Próprio”, com a psicóloga Priscila Nascimento

“Curando as feridas invisíveis: uma jornada de esperança após o luto, ministrada pela psicóloga Antônia Ferreira.

“Ansiedade: O Que é e Como Evitá-la”, com Hanna Lemos

“Estratégias Práticas para Inclusão Escolar e Social de Crianças com Autismo” com Ester Bruno