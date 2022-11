Cultura e identidade pretas são pauta da nova literatura baiana

Gabriel Nascimento lançará seu quarto livro no dia 10 de novembro, em Salvador. Intitulada “O rio do sangue dos meninos pretos”, a obra traz para o debate questões pertinentes com uma narrativa novelesca. A noite de autógrafos será na Sociedade Protetora dos Desvalidos, no Centro da capital baiana, às 17h30.

Visto do passado e contando aos ouvintes do futuro a importante mensagem: “o mundo pode até deixar de ser realmente preto, mas nunca deixará de ser culturalmente preto”, a obra tem a assinatura da Letramento Editorial e tem como plano de fundo o rio Almada, da região Sul da Bahia, que deságua em Ilhéus.

Na história, o rio é vermelho e cresce a cada ano – o que assusta a personagem principal, TioZito. Curioso, ele pergunta a um mais velho sobre qual seria o nome daquele rio. O mais velho, que fala que o nome do rio [O rio do sangue dos meninos pretos], aparece morto. Essa é a largada da história de fuga e investigação de TioZito, que é acompanhado de duas mulheres: Rita de Cássia e Maria Raimunda.

Os exemplares estarão disponíveis no dia do lançamento para compras físicas. O evento conta com patrocínio da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) que acredita na literatura como vetor de transformação social.

Questionamentos

O rio do sangue dos meninos pretos é uma fábula policialesca que se passa em um mundo onde não existem pretos, mas um rio grande e vermelho que cresce dia após dia. Na obra, ao mesmo tempo em que lutam pela vida, os personagens refletem sobre sua própria identidade que foi tomada de forma cruel por muitas gerações. Quem seriam os pretos? Qual o mistério por trás do rio? Essas são algumas questões colocadas pelo autor que provocam a reflexão sobre o genocídio da população preta no Brasil.

O autor

Gabriel Nascimento é professor na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), escritor e linguista. Doutor em Letras pela Universidade de São Paulo (USP), tendo recebido o título de mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília (UnB), Gabriel concluiu a graduação em Letras Inglês Português pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). É sócio da Latin American Studies Association (LASA), Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) e Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB) e, em 2019, publicou pela mesma editora o livro “Racismo linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo”.

Serviço

O que: lançamento do livro “O rio do sangue dos meninos pretos”, por Gabriel Nascimento

Quando: 10 de novembro, 17h30

Onde: Sociedade Protetora dos Desvalidos, Largo do Cruzeiro de São Francisco, Centro, Salvador (BA)

Quanto: entrada gratuita