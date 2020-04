Cura da Covid-19 alcança seis pessoas em Ilhéus

Nesta quarta-feira (8), mais quatro casos de cura clínica da Covid-19 foram anunciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Ilhéus, aumentando para seis a quantidade de pessoas recuperadas da doença. Até a manhã desta quarta-feira, a cidade contabilizava 21 diagnósticos positivos para o novo coronavírus, 130 casos descartados, 27 suspeitos (aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen) e 219 casos suspeitos de síndrome gripal, monitorados pela Central Covid-19. Outros 44 que se enquadram entre suspeitos e confirmados são monitorados pelo setor de Vigilância Epidemiológica do município. Os pacientes recuperados seguiram corretamente as medidas de isolamento social e aguardaram o fim do ciclo viral. “Reiteramos a importância de a população permanecer em casa, pois só assim será possível bloquear essa cadeia de transmissão”, destacou o prefeito Mário Alexandre. Cuidados e prevenção Para evitar a propagação do vírus, os órgãos de saúde recomendam medidas básicas de higiene. Dentre elas: – Lavar as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 70%; – Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos; – Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar; – Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão; – Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.