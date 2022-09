Curso de Fisioterapia faz nova parceria com a Secretaria de Saúde de Ilhéus

O curso de Fisioterapia da Faculdade Madre Thaís/Faculdade de Ilhéus promoveu mais uma parceria com a Secretaria de Saúde do Município, e realizou um treinamento na área de terapia intensiva, no evento denominado “Ventilação mecânica: uma abordagem prática”. A atividade faz parte do Estágio Supervisionado em Urgência e Emergência e visa capacitar os profissionais da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Avenida Esperança, com o objetivo de melhorar o atendimento à população.

Segundo a coordenadora do curso de Fisioterapia, professora Karla Grésik, o treinamento atendeu a uma solicitação da diretora da UPA, enfermeira Delmária Araújo Leal. A atividade foi ministrada pela fisioterapeuta Elisângela Lopes, especialista em Fisioterapia em Terapia Intensiva e preceptora de estágio da Faculdade.

O treinamento foi concebido em dois módulos, de forma a atender a todos os profissionais que prestam serviços de saúde na Unidade. A professora Elisângela Lopes ressalta que os alunos do décimo semestre de fisioterapia participaram de forma ativa durante a organização e condução do evento, “vivenciando todo o processo de educação em saúde, desenvolvendo competências na formação inicial, continuada e em serviço de forma socialmente responsável.”

Área Desportiva – Em outra ação, alunos do nono semestre do curso de Fisioterapia, supervisionados pela preceptora de estágio de Fisioterapia em Ortopedia e Desportiva, fisioterapeuta Laís Carvalho, participaram, no dia 17 de setembro, da 2ª Etapa Circuito Travessias e Equipadas, promovida pela Escola de Mergulho Apneia é Z. O evento ocorreu no Ilhéus Iate Clube e contou com a presença de atletas de toda região.

Foram oferecidos atendimentos de fisioterapia desportiva no período pré e pós-competição, tendo sido atendidos cerca de 20 atletas. Os alunos vivenciaram, de forma prática, todo conteúdo ministrado em sala de aula, a fim de desenvolver habilidade manual, raciocínio clínico e elaboração de plano de tratamento.