Curso de salvamento aquático inicia etapa em Ilhéus

Os alunos do Curso de Salvamento Aquático (CSA), realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) já começaram a instrução em Ilhéus, sul da Bahia, onde permanecem até sábado. Durante a estada na cidade, os militares vão ter instruções sobre salvamento aquático em rios e lagos, mergulho livre, hidrografia e atendimento pré-hospitalar (APH).

“Eles também terão instruções básicas sobre águas rápidas. Com essa especialização nossos militares vão poder atuar como guarda-vidas em rios, lagos, praias e piscinas. Terão contato com todas as técnicas de salvamento aquático, além da utilização de equipamentos e principalmente, sobre o controle do medo e pânico o que será passado também para a vítima no momento do resgate”, explicou o capitão BM Philipe Matheus.

Após a etapa em Ilhéus, os militares seguem para Salvador, onde terão duas semanas de atividades em praias. O Curso de Salvamento Aquático (CSA) tem duração de quatro semanas e carga horária de 270 h/a e acontece no departamento de Ensino e Pesquisa do CBMBA, em Simões Filho, em Ilhéus e Salvador.