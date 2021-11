Cursos com matrícula por R$ 9,90 na LA SALLE WEEK

A Universidade La Salle também entra no clima de Black Friday oferecendo matrículas em cursos de graduação EAD por apenas R$ 9,90. É possível garantir o valor promocional se inscrevendo a partir desta sexta-feira (12), mas as matrículas serão efetivadas entre os dias 26 e 30 de novembro.

Na lista de “Top 10” do MEC, a Unilasalle oferece descontos de até 50% na maior parte das graduações. Ah! Já estão abertas as inscrições para o vestibular 2022 na instituição, reconhecida como uma das melhores do Brasil em 45 anos de tradição. Fundada na França, tem matriz no Rio Grande do Sul (município de Canoas), está presente em 80 países, com ensino superior, há mais de 100 anos.

Confira, em detalhes, sobre o vestibular clicando aqui e inscrições aqui.

Quem aproveitar pode começar os seguintes cursos:

Graduação:

➔ ADMINISTRAÇÃO

➔ CIÊNCIAS CONTÁBEIS

➔ ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

➔ GEOGRAFIA

➔ FILOSOFIA

➔ HISTÓRIA

➔ LETRAS – PORTUGUÊS

➔ EDUCAÇÃO FÍSICA

➔ TEOLOGIA

➔ PEDAGOGIA

➔ SECRETARIADO –

➔ SERVIÇO SOCIAL

Tecnólogos com nível superior:

➔ ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

➔ CIÊNCIAS DE DADOS – 4 semestres

➔ GESTÃO DE QUALIDADE – 4 semestres

➔ GESTÃO PÚBLICA

➔ GESTÃO DE RECURSOS

➔ GESTÃO FINANCEIRA

➔ GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

➔ LOGÍSTICA

➔ MARKETING

➔ PROCESSOS GERENCIAIS

➔ REDES DE COMPUTADORES –

Mais informações com consultores pelos telefones (73) 99829-5891 (WhatsApp), 73 3613-3040 e 0800 541 8500 e no Instagram @unilasalleeaditabuna e no e-mail [email protected]