Cursos de graduação da Rede UniFTC recebem quatro estrelas

Oito cursos de graduação da Rede UniFTC se destacaram na pesquisa realizada pela startup Quero Educação sobre a qualidade de cerca de 14 mil cursos superiores em todo o Brasil. A divulgação dos resultados aconteceu na última sexta, no site: https://publicacoes.estadao.com.br/guia-da-faculdade.

Receberam quatro estrelas, sendo cinco a avaliação máxima, os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Psicologia do Centro Universitário UniFTC de Salvador (Paralela), os cursos de Educação Física e Psicologia do Centro Universitário de Feira de Santana, o curso de Administração do Centro Universitário UniFTC de Vitória da Conquista, a graduação de Nutrição da Faculdade UniFTC de Jequié e o curso de Enfermagem da Unesulbahia, faculdade da Rede UniFTC localizada em Eunápolis.

Na Faculdade UniFTC de Itabuna, no Sul da Bahia, outros 09 cursos receberam avaliação três estrelas: Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Sistemas de Informação. O Guia da Faculdade possui algumas etapas que precisam ser cumpridas pelas instituições de ensino que recebem o convite para fazer parte do Guia.

A primeira delas é cadastrar para participar da avaliação e indicar todos os cursos superiores que estão recebendo novos alunos. Em seguida, o coordenador do curso recebe e preenche um questionário no qual pode apresentar as principais características da sua graduação, com foco no projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura. Esses questionários são encaminhados para os avaliadores, cerca de 9 mil coordenadores e professores que atuam em faculdades, centros universitários e universidades do país, nas modalidades presencial e EAD ,que se cadastraram previamente para atuar de forma voluntária na avaliação das instituições. Cada curso passa pelo crivo de seis avaliadores que atribuem nota entre 1 e 5.

O resultado final de cada curso é o reflexo da soma entre o valor numérico adquirido no ano atual e o alcançado no ano anterior e convertido em estrelas, sendo três estrelas considerado um resultado bom; quatro estrelas, muito bom e cinco estrelas, excelente. Cursos com avaliação menor que 2,5 não são estrelados.

Para o Vice-presidente Acadêmico da Rede UniFTC, Ihanmark Damasceno, o resultado da avaliação é reflexo do comprometimento que a Instituição tem com o acadêmico e com a formação de seus alunos. “Estamos em um novo momento onde foi exigida uma adaptação rápida e assertiva das instituições de ensino do país e nós do Grupo UniFTC buscamos atender às necessidades do período sem abdicar da excelência do ensino. Esse reconhecimento é fruto do esforço e empenho de todos os envolvidos”, destaca.

Para o diretor da UniFTC de Itabuna, Kaminsky Mello Cholodovskis, a avaliação do Guia da Faculdade, além de se constitui em instrumento de referência para os estudantes que buscam cursos bem avaliados entre as Instituições de Ensino Superior, reflete o resultado do empenho de todos que se dedicam a fazer uma educação de qualidade e transformadora. “A excelência em educação é a nossa principal meta. Os resultados que tivemos nos aponta que estamos no caminho certo para alcançarmos este objetivo. Neste sentido, a UniFTC mantém coordenadores e professores altamente qualificados, bem como constantes investimentos em infraestrutura educacional, com a modernização de laboratórios e aquisição de novas tecnologias”, afirma o diretor.