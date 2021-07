CVR Costa do Cacau agrega novos empreendimentos na coleta de resíduos

Única empresa do Sul da Bahia credenciada para a coleta de resíduos sólidos, com todas as licenças ambientais concedidas pelo Ibama e Inema, a CVR Costa do Cacau continua agregando novos parceiros no empreendimento. Nesta semana, a Mars Cacau, com sede na rodovia BR 101, entre Itabuna e Itajuipe, que faz parte do grupo “Masterfoods Brasil Alimentos”, assinou contrato para a coleta a partir desta sexta-feira, dia 23.



Lajana Sousa, Gerente Administrativa. Fabrício Santos do setor de compras, e Marcelo G. Gulmarães, assistente de operações conheceram as instalações da CVR localizada às margens da rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna). Eles foram recepcionados pelo gerente comercial da CVR Maurício Ramos Sena e conheceram todo fluxo operacional da empresa, como os sistemas de recepção e áreas de armazenamento de resíduos, os cuidados com a conservação ambiental, que atendem as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Marco de Saneamento.

A CVR Costa do Cacau já atende cerca de 35 instituições e empresas como Prefeitura de Itabuna, Prefeitura de Ibicaraí, Shopping Jequitibá, Atacadão, Big Bompreço, Bamin/Porto Sul e Joanes.