CVR Costa do Cacau apoia Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna

No dia 22 de Novembro é comemorado o Dia do Reciclador e da Reciclagem de Lixo. No Sul da Bahia, em 2021 a data pode ser celebrada com um momento marcante na vida desses trabalhadores. Depois de 30 anos, a Prefeitura de Itabuna desativou o lixão onde dezenas de pessoas atuavam em situação degradante e passou a destinar os resíduos para a CVR Costa do Cacau, empresa localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), credenciada para atender às determinações do Plano Nacional de Saneamento.

Dentro de seu compromisso de responsabilidade social, através de uma parceria com a Prefeitura, foram oferecidas pela empresa bolsas-auxílio financeiro durante seis meses para a famílias que trabalhavam no lixão. A CVR também apoiou todo o processo de transição para atuação na área de reciclagem, que incluiu a realização do 1º Seminário de Capacitação e Formação dos Catadores, e originou a criação da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (AACRRI), que reúne cerca de 160 catadores.

Centro de triagem e dignidade

Com investimentos da CVR Costa do Cacau, está em fase final de implantação um Centro de Triagem de Materiais Recicláveis em Itabuna, com esteiras de separação, prensas e a utilização, por parte dos trabalhadores, de equipamentos de proteção individual-EPIs.

O presidente da Associação, Emerson Ferreira Santos, afirma que “a expectativa “é imensa, já que poderemos ter condições dignas de trabalho e sustentar nossa família”. Segundo Emerson, “a CVR tem sido fundamental nesse processo, através da concessão de bolsas auxilio e na instalação do espaço de triagem de material”.

Além do Centro de Triagem, estão sendo implantados, também com a participação da CVR, oito ecopontos no centro e nos bairros de Itabuna, para a coleta de resíduos que serão processados pelos catadores. Cada um terá capacidade para armazenagem de 2.500 litros de resíduos.

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, afirma que “o foco da empresa é a conservação ambiental através da destinação correta de resíduos, mas assumimos o compromisso de não desamparar as famílias que atuavam no lixão e, mais do que isso, oferecer a elas condições dignas para atuar na reciclagem, um setor com imenso potencial de crescimento e consequentemente de geração de emprego e renda”.

O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas-ano de resíduos urbanos. Se o lixo não for separado corretamente, apenas 1% dele pode ser reciclado. Por outro lado, quando as pessoas separam o lixo em casa, a taxa de reaproveitamento passa de 70%.