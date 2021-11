CVR Costa do Cacau apoia mutirões de limpeza de praias e manguezais no Sul da Bahia

O Ministério do Meio Ambiente promoveu um mutirão de limpeza de praias e manguezais em Belmonte e Canavieiras, no Sul da Bahia. A ação, que teve o apoio da CVR Costa do Cacau, faz parte do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, contando com as parcerias das prefeituras municipais, e foi realizada por meio do Projeto Terra Mar, com o aval do Instituto Baleia Jubarte.



A coleta de resíduos aconteceu com a participação de voluntárias da Rede de Mulheres de Comunidades Extrativistas Pesqueiras do Sul da Bahia e de associações de marisqueiras e pescadoras. Os itens constituídos por plástico foram o principal tipo de resíduo encontrado, representando 44% do total coletado.

Os resíduos não recicláveis foram encaminhados à unidade da CVR Costa do Cacau, para o descarte ambientalmente correto, localizada às margens da rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), empresa licenciada pelo Ibama e Inema e que atende as diretrizes do Plano Nacional de saneamento.

O gerente comercial da CVR, Maurício Ramos Sena, destaca que “a ação de limpeza de praias e manguezais contribui para a conservação do meio ambiente, além de conscientizar a população sobre o descarte adequado de lixo”. A estrutura da CVR Costa do Cacau inclui a implantação de um Centro de Educação Ambiental, destinado a realização de ações educativas na área socioambiental.