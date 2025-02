CVR Costa do Cacau apresenta Agenda Socioambiental e reforça parcerias

A CVR Costa do Cacau realizou nesta quarta-feira (19) um encontro no Centro de Educação Ambiental para apresentar o cumprimento das Condicionantes, destacando a Agenda Socioambiental, que passa por ações junto à comunidade, como apoio a associações de catadores, visitas de estudantes e organizações não governamentais, participação em eventos e distribuição de mudas.

Única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o armazenamento de resíduos sólidos numa área às margens da Rodovia Jorge Amado, a CVR Costa do Cacau atende atualmente 8 prefeituras, entre elas Itabuna e Ilhéus, as duas principais cidades do Sul da Bahia, 85 empresas privadas.

“Esse é um momento em que reunimos todos os parceiros, órgãos públicos, sociedade civil, empresas privadas para prestar contas sobre nossa atuação em 2024 e dialogar sobre as ações que serão desenvolvidas em 2025 em prol de uma sociedade mais saudável e com respeito ao meio ambiente”, afirma Angelica Tomassini, coordenadora socioambiental da CVR.

APOIO A COLETA SELETIVA

O encontro contou com as presenças de órgãos públicos e empresas privadas como a Prefeitura de Ilhéus, Defensoria Pública do Estado, Biosanear, Shopping Jequitibá e AACRR. A Dra. Aline Muller, coordenadora do Defensoria Pública do Estado em Itabuna, ressalta que “é união entre os diferentes setores é muito importante, porque a coleta seletiva depende de quem gera os resíduos, de quem armazena corretamente os rejeitos e de quem realiza a coleta. Em Itabuna, estamos realizando um trabalho que impacta positivamente o meio ambiente e também gera renda para famílias de catadores”.

Em 2024, a CVR realizou ações de educação ambiental no CEA que atenderam cerca de mil pessoas. O apoio à AACRRI e Coolimpa envolveu festas populares como Lavagem do Beco do Fuxico, Itapedro e Carnaval, além de mutirões de limpeza. Também foram distribuídas cerca de 1.200 mudas de plantas nativas e frutíferas, cultivadas no viveiro da empresa.

A presidente da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis (AACRRI), Carissa Araujo, diz que “a CVR vem nos apoiando desde o início e contribuindo para que a gente possa ampliar as atividades e gerar renda para cerca de 50 famílias. Hoje temos o respeito da comunidade, que a cada dia vem se conscientizando sobre a importância da coleta seletiva”.

Para 2025, a meta é chegar a 24 prefeituras, com a implantação de estações de transbordo nas cidade mais distantes.

O secretário de Serviços Urbanos de Ilhéus, Carlos Machado, afirma que “a administração municipal reconhece a importância do armazenamento correto de resíduos e vamos ampliar as parcerias com empresas e o Ministério Público, instalando ecopontos para coleta seletiva e desenvolver projetos de educação ambiental. Vamos valorizar a Coolimpa e a Associação do Cariri, que realizam a coleta seletiva na cidade”.

Maria do Socorro Mendonça, do Instituto Nossa Ilhéus, afirma que “a sociedade exercer a cidadania em causas como o meio ambiente e contribuir com o poder público em pautas como a conservação ambiental. Nesse contexto a CVR, atuando de forma profissional e respeitosa com a comunidade, vem contribuindo através da gestão correta de resíduos e apoio à coleta seletiva”.

Na saudação aos participantes do encontro, o gestor da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, afirmou que “além de ser a empresa responsável pela gestão dos resíduos na região da Costa do Cacau, visamos ser referência na atuação de atividades em prol do meio ambiente e da sociedade. Pretendemos dialogar e engajar nossos parceiros, a fim de unir esforços e lutar por um objetivo comum”.