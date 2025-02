CVR Costa do Cacau apresenta projeto de gestão de resíduos no 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas da Bahia

A CVR Costa do Cacau participou do 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas do Estado da Bahia, promovido pela União dos Municípios da Bahia (UPB) com o objetivo de discutir soluções para a gestão municipal e fortalecer a articulação entre gestores públicos. O encontro reuniu autoridades, especialistas e empresas para debater temas relevantes, como o manejo de resíduos sólidos e a erradicação dos lixões.

Durante o encontro, a CVR Costa do Cacau esteve presente no estande da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes (ABREMA), reforçando seu compromisso com a destinação adequada de resíduos e soluções ambientalmente sustentáveis, com a participação do gestor Maurício Ramos Sena e da coordenadora socioambiental Angélica Tomassini.

Em um dos painéis do evento, que abordou o encerramento humanizado de lixões na Bahia, a ABREMA apresentou um estudo destacando a viabilidade da destinação correta de resíduos através de uma rede regionalizada de aterros sanitários. O levantamento demonstrou que é possível garantir o descarte adequado em aterros licenciados desde que os municípios estejam localizados a uma distância de até 100 km de um aterro sanitário.

Esse modelo facilita a transição dos municípios para uma gestão mais eficiente e alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

FIM DOS LIXÕES

Única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para a destinação correta de resíduos, a CVR possui uma estrutura moderna e alinhada às normas ambientais, apoiando prefeituras e gestores na busca por soluções eficientes e sustentáveis para o descarte adequado dos resíduos sólidos urbanos.

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente- ABREMA, apresentada durante o evento da UPB, mostra que na Bahia 160 municípios poderiam interromper de forma imediata o funcionamento de lixões, utilizando a rede de aterros sanitários ambientalmente licenciados e operando regularmente, a exemplo da CVR no Sul da Bahia.

De acordo com a ABREMA, a desativação imediata dos lixões é imprescindível para interromper a contaminação do solo, a poluição das águas e o comprometimento da saúde pública, mas deve incluir também medidas como aperfeiçoamento da gestão de resíduos, reciclagem e inserção e inserção produtiva de catadores de material reciclável.