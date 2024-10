CVR Costa do Cacau celebra Dia das Crianças com ações de Educação Ambiental

A CVR Costa do Cacau promoveu uma celebração especial em homenagem ao Dia das Crianças, levando os filhos, netos e sobrinhos dos funcionários para uma visita à empresa. O objetivo do evento foi proporcionar um momento de integração entre as famílias e o ambiente de trabalho, além de conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental e do papel fundamental que eles desempenham nesse processo.

A programação incluiu uma palestra sobre educação ambiental, em que foi demonstrado o que é um aterro sanitário e a relevância do trabalho realizado pelos colaboradores da CVR em prol do meio ambiente. As crianças puderam compreender como o manejo adequado dos resíduos sólidos é essencial para a preservação da natureza e a qualidade de vida.

Após a palestra, as crianças participaram de uma oficina de plantio de mudas. Cada criança recebeu uma plantinha para levar para casa, assumindo a responsabilidade de cuidar dela até que cresça, reforçando a conexão com a natureza desde a infância.

“Árvore da Empresa”

O momento mais simbólico do evento foi a criação da “Árvore da Empresa”, um mural que já contava com as mãos dos colaboradores e que, a partir de agora, também possui as marcas das mãos de seus filhos. Com isso, a CVR Costa do Cacau reforça o elo entre o trabalho realizado pelos funcionários e o envolvimento de suas famílias, criando um ambiente de pertencimento e valorização.

Angelica Tomassini, coordenadora socioambiental da CVR, destacou a importância da iniciativa: “este evento foi muito especial para nós, pois não só aproximou as famílias dos nossos colaboradores do dia a dia do trabalho, mas também envolveu as crianças em uma reflexão sobre o meio ambiente e a importância de cuidar do nosso planeta. Ver as crianças deixando suas marcas na nossa ‘Árvore da Empresa’ foi emocionante, pois simboliza o compromisso que queremos cultivar em futuras gerações.”