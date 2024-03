CVR Costa do Cacau celebra Mês da Mulher com valorização de catadoras de Itabuna e Ilhéus

Para celebrar o Mês da Mulher, a CVR Costa do Cacau vem promovendo uma série de atividades que valorizam catadoras de recicláveis em Itabuna e Ilhéus. Uma das ações envolveu a Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna-AACRRI, com a realização de uma palestra sobre importância do exercício físico na longevidade, com o educador físico Vitor Tabarini.

A atividade foi organizada em parceria com a Defensoria Pública, visando promover a saúde e o bem-estar dessas mulheres que desempenham um papel crucial na preservação do meio ambiente e na economia local.

No dia 19 de março, a celebração envolveu as catadoras da Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa- COOLIMPA e Associação de Itariri, dialogando sobre violência contra as mulheres, em parceria com a Prefeitura de Ilhéus e o Centro de Referência A Mulher – CRAM. Durante o encontro, foram abordadas questões importantes relacionadas à violência de gênero, oferecendo informações sobre direitos, recursos de apoio e estratégias para enfrentar e prevenir situações de violência.

EMPODERAMENTO FEMININO

A iniciativa destacou a importância da solidariedade e do apoio mútuo entre as mulheres, fortalecendo a rede de proteção e promoção da igualdade de gênero na comunidade.

De acordo com Angélica Tomassini, coordenadora socioambiental da CVR Costa do Cacau, “esses momentos incentivam o empoderamento e a solidariedade com as catadoras, pois é fundamental reconhecer e incluir esses grupos vulneráveis nos diálogos e nas ações de promoção de saúde e combate à violência de gênero”. “Ao proporcionar espaços de diálogo e apoio, fortalecemos não apenas as mulheres catadoras, mas toda a comunidade, promovendo um ambiente mais justo e inclusivo para todos”.