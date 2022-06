CVR Costa do Cacau celebra Semana do Meio Ambiente com exposição e distribuição de mudas

A Semana do Meio Ambiente foi marcada por uma série de ações da CVR Costa do Cacau. Uma das atividades, realizada em parceria com o Shopping Jequitibá foi o estande temático com exposição de painéis mostrando a atuação da empresa, credenciada pelo Ibama e Inema para recepção e armazenamento de resíduos. No estande, também foram distribuídos aos visitantes cerca de 650 mudas de jambo, ipê amarelo, ipê roxo, limão rosa, murta e graviola.

O estande também ofereceu um espaço multimídia, o “Instagramável”, para interação nas redes sociais. Na sexta, dia 10, a CVR Costa do Cacau entregou a Prefeitura de Itajuípe 50 mudas de plantas para reforçar a arborização no município.

Além disso, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes-Sipat, que reuniu colaboradores da empresa, teve como temas a segurança no trabalho a conservação ambiental. Os colaboradores receberam orientações sobre o uso de equipamentos de proteção individual e a importância do respeito ao meio-ambiente.

“Com a destinação correta dos resíduos coletados por prefeituras e empresas privadas, a CVR Costa do Cacau tem contribuído com a conservação ambiental, além e valorizar ações de educação ambiental e apoiar a coleta seletiva de lixo através da Central de Triagem da Associação dos Catadores”, afirma o gerente comercial Maurício Ramos Sena.

Um dos projetos da CVR Costa do Cacau, já em execução, é a implantação do Centro de Educação Ambiental, para a promoção de palestras e apresentações com uma ampla abordagem da educação socioambiental. O local estará aberto a visitas de escolas, faculdades, empresas e outras instituições.