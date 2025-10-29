CVR Costa do Cacau completa cinco anos e garante armazenamento correto de resíduos no Sul da Bahia

A CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o tratamento de resíduos sólidos no Sul da Bahia, está completando cinco anos de implantação. A CVR ocupa uma área de 75 hectares quadrados às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), parte delas destinada para preservação da mata nativa, e atende atualmente as prefeituras de Itabuna e Ilhéus, Itacaré, um dos principais destinos turísticos do país, Itajuípe, Ibicaraí, Barro Preto, São José da Vitória, Buerarema, Arataca, Uruçuca, além de cerca de 60 empresas privadas. A empresa também mantém um Centro de Educação Ambiental, onde recebe grupos de estudantes, associações, cooperativas, etc, e participa de eventos em várias cidades sulbaianas, com distribuição de mudas frutíferas e de plantas nativas e de material educativo.

Mensalmente, são armazenadas na CVR Costa do Cacau cerca de 11 mil toneladas de resíduos. O diretor comercial da CVR Costa do Cacau, Rodrigo Zaché destaca que “a empresa vem se consolidando como um equipamento de utilidade pública que presta um serviço essencial para a região”. Além do conceito ambiental, a CVR se destaca em vários projetos de inclusão social e e capacitação, incentivando a coleta seletiva, fortalecendo o surgimento e ampliação de polos industriais, que tem potencial de se instalar na região”. “Ao promover a destinação correta de resíduos e incentivar a coleta seletiva, a CVR Costa do Cacau reforça seu compromisso com a responsabilidade social e a sustentabilidade”, afirma Zaché.

APOIO À COLETA SELETIVA E RECICLAGEM

A CVR apoia programas de coleta seletiva e reciclagem, através da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis/AACRRI de Itabuna, a Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa – COOLIMPA de Ilhéus e a Associação dos Catadores Vitória de Itacaré.

A CVR foi a responsável pela instalação da Central de Triagem em Itabuna, colaborando com a capacitação dos catadores e a implantação de ecopontos no centro e bairros de Itabuna. “O apoio à coleta seletiva e a valorização dos catadores, além de gerar emprego, renda e uma vida digna para famílias que antes viviam nos lixões, contribui com a conservação ambiental, reciclando produtos que são reaproveitados pelas indústrias”, afirma Maurício Ramos Sena, gestor da CVR Costa do Cacau.

A Central de Triagem e Reciclagem, localizada no bairro Lomanto, que conta com cerca de 50 famílias associadas à AACRRI, foi implantada pela Prefeitura de Itabuna, com o apoio do Governo do Estado-SETRE, CVR Costa do Cacau, e Defensoria Pùblica de Itabuna-Projeto Mãos que Reciclam.

“Esse trabalho trouxe dignidade, esperança e orgulho pra gente fazer o que a gente faz. Com o projeto, descobrimos que nosso trabalho está além da renda, pois traz benefícios para o meio ambiente e para as pessoas. Hoje temos orgulho de dizer que trabalhamos com coleta seletiva e material reciclável. E isso, é dignidade”, afirma a presidente da AACRRI, Carisa Araújo.

Na Central de Triagem, são recicladas cerca de 120 toneladas por mês de materiais como vidro, papel, papelão, metais e plástico, gerando uma média mensal de 1.500,00 reais para cada trabalhador. Para incentivar a reciclagem entre a população, foram instalados dez ecopontos no centro e nos bairros da cidade, além de um veículo cedido pela Biosanear que faz a coleta em empresas e condomínios residenciais.

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) Sonia Fontes “esse é um dos equipamentos mais importantes da região quando se trata da destinação correta de resíduos sólidos. Com o aterro sanitário da CVR pudemos encerrar as atividades no lixão, armazenando os resíduos dentro das normas do Plano Nacional de Saneamento. Itabuna é hoje uma referência nacional na gestão de resíduos e além disso a empresa também colabora com projetos de coleta seletiva e reciclagem e em ações de educação ambiental”. O prefeito de Itabuna Augusto Castro destaca que “o fim do lixão e a destinação correta de resíduos na CVR Costa do Cacau foi um marco na história de Itabuna. Com isso reduzimos os impactos ambientais, valorizamos os catadores e possibilitamos a atração de novos empreendimentos no município”.

A CVR EM NÚMEROS

Destinação de resíduos 2A/2B – de 2021 a setembro 2025 – 610861,23 toneladas

Classe 2A – 524972,83 toneladas

Classe 2B- 85888,76 toneladas

Mais de 8 mil mudas doadas

Mais de 5.500 pessoas beneficiadas com ações de educação ambiental