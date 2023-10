CVR Costa do Cacau completa três anos de história com a inauguração do Centro de Educação Ambiental

A Central de Valorização de Resíduos Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para a valorização de resíduos sólidos, está completando três anos de implantação, contribuindo para que municípios atendam as determinações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que exige o fim dos lixões. A CVR tem como propósito transformar vidas com desenvolvimento sustentável, pensando no futuro das gerações!

Para marcar os três anos de história, a CVR inaugurou nesta terça-feira (24) o Centro de Educação Ambiental-CEA. O espaço será destinado à promoção de palestras e apresentações com uma ampla abordagem na educação socioambiental. O local, que conta com um auditório-sala de reuniões, será aberto a visitas de escolas, faculdades, empresas e outras instituições.

O evento reuniu diretores de empresas e instituições públicas parceiras, em uma confraternização que marcou a inauguração oficial do CEA!

O secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul, Luciano Veiga, ressaltou que “a destinação correta de resíduos garante o envolvendo social com a valorização dos catadores e a questão ambiental com a preservação da Mata Atlântica e dos mananciais”. “Esse é um processo que estão envolvendo todos os municípios do consórcio”, afirmou.

APOIO A COLETA SELETIVA

A CVR tem apoiado projetos de coleta seletiva como a Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis/AACRRI de Itabuna e a Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa – COOLIMPA de Ilhéus e a Associação dos Catadores Vitória de Itacaré

A coordenadora da Defensoria Pública de Itabuna, Aline Brito Muller, disse que “a valorização da coleta seletiva garante que apenas os resíduos não reaproveitáveis sejam destinados ao lixão, gerando emprego e renda aos catadores, já que aterrar material reciclável é considerado crime ambiental e o reaproveitamento desses produtos diminui a necessidade de utilização de matéria prima”. O projeto Mãos que Reciclam, coordenado pela DPE junto a AACRRI recebeu o Prêmio Innovare, da Rede Globo.

Ainda com foco na Educação Ambiental a empresa atua junto a comunidade em ações como o Dia Nacional do Campo Limpo, Semana do Meio Ambiente no Shopping Jequitibá e Chocolate Festival, com seus colaboradores orientando a população sobre a importância de evitar o descarte incorreto de resíduos em rios, córregos e áreas públicas, observar os horários de coleta, e distribuição de mudas de plantas cultivadas nos viveiros da empresa.

Marcos Luedy, secretário de Meio Ambiental de Itacaré destaca que “além da questão ambiental numa cidade que é destino turístico para brasileiros e estrangeiros e que tinha o lixão como uma chaga aberta em meio à Mata Atlântica, temos a dignidade humana de 25 famílias que hoje atuam no Centro de Triagem, gerando renda através da reciclagem e produção de artesanato e acessórios de limpeza. A parceria com a CVR possibilitou que Itacaré fosse considerada referência nacional, graças ao empenho do prefeito Antônio de Anízio”.

ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

Rodrigo Zaché, diretor comercial da Marca Ambiental-CVR Costa do Cacau, “afirma que o Centro de Educação Ambiental irá fomentar, debater e executar projetos de grande alcance para toda a região”. “Além do conceito ambiental, a CVR se destaca em vários projetos de inclusão social e capacitação, incentivando a coleta seletiva, e fortalecendo o atração de empreendimentos comerciais e industriais. Mais do que garantir a destinação correta de resíduos, estamos transformando vidas”, afirma Zaché.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, destaca que “o fim do lixão e a destinação correta de resíduos foi um marco na história de Itabuna”. “Com isso reduzimos os impactos ambientais, valorizamos os catadores e possibilitamos a atração de novos empreendimentos no município, que pela sua localização estratégica será um polo de logística a partir da implantação do Porto Sul e da Ferrovia Oeste-Leste”, diz o prefeito.