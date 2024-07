CVR Costa do Cacau disponibiliza mudas frutíferas e espécies da mata atlântica para a comunidade

A Igreja Cristã Maranata realizou o plantio de mudas no bairro Vila Cachoeira, em Ilhéus. A atividade fez parte do projeto “Unidos em Família”, uma iniciativa anual da igreja, que visa fortalecer os laços comunitários e promover a sustentabilidade ambiental.

A ação contou com o apoio da CVR Costa do Cacau, que contribuiu com a doação de 60 mudas de espécies nativas da região. A parceria da empresa, responsável pela destinação correta de resíduos no Sul da Bahia, é importante para a preservação da flora local e para o engajamento das crianças e adolescentes com práticas ambientais saudáveis. “O envolvimento da comunidade no plantio de mudas promove a coesão social, unindo pessoas em torno de um objetivo comum cuidar do nosso ambiente”, afirma Angélica Tomassini, coordenadora socioambiental da CVR Costa do Cacau

“Cada muda plantada representa uma nova vida que contribui para a purificação do ar, a conservação do solo e a manutenção da biodiversidade, sendo um passo em direção a um mundo mais verde, saudável e sustentável”, destaca Angélica Tomassini

A doação de mudas faz parte do programa de Educação Ambiental da CVR, que possui um viveiro de mudas onde centenas de árvores frutíferas e da Mata Atlântica são produzidas e colocadas à disposição da sociedade.

Caso a empresa ou instituição deseja receber mudas frutíferas ou espécies da Mata Atlântica, basta entrar em contato com a CVR Costa do Cacau, através do whatsapp (73) 99926-3585 ou do

email: [email protected]