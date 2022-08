CVR Costa do Cacau distribui mudas de plantas para estudantes no Dia Nacional do Campo Limpo

A Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sul da Bahia-Arisba realizou na quinta-feira (18), na Rodovia Jorge Amado, o Dia Nacional do Campo Limpo. O evento, que contou com o apoio da Agência de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia-ADAB, reuniu produtores, estudantes, agentes ambientais e dirigentes de secretarias de Educação e de Meio Ambiente de sete municípios sulbaianos.

De acordo com o presidente da Arisba, Ronaldo Abude, o objetivo do Dia Nacional do Campo Limpo “é ampliar a conscientização sobre a importância do descarte correto de embalagens de agrotóxicos”. Além de atuar junto aos produtores, a Arisba também realiza ações em 140 escolas com treinamento e conteúdo pedagógico voltado para a educação ambiental e tem um convênio com a Associação Nacional de Embalagens Vazias-Inpev, para descarte e processamento dos recipientes de agrotóxicos. “O apoio da CVR Costa do Cacau tem sido fundamental no processo de descarte correto de resíduos em toda a região”, afirma Abude.

A CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada para o armazenamento

de resíduos sólidos, participou do Dia Nacional do Campo Limpo. A empresa doou com mudas de jambo, amora, limão rosa, cajá e jenipapo. As plantas foram entregues a estudantes que participaram nas atividades.

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena destaca que “é importante despertar nas crianças e adolescentes o interesse pelo amor à natureza e a conservação ambiental”. A CVR foi homenageada pela Arisba como empresa parceira e com foco na responsabilidade socioambiental e sustentabilidade