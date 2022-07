CVR Costa do Cacau distribui mudas durante Chocolat Festival em Ilhéus

Reforçando seu compromisso com a conservação ambiental, a CVR Costa do Cacau marcou presença no Chocolat Festival em Ilhéus, evento que reuniu cerca de 200 expositores e mais de 200 marcas de chocolate da Bahia, Pará e Espirito Santo.

Durante os quatro dias do evento, que movimentou a região, foram distribuídas cerca de 50 mudas de ipê rosa, ipê amarelo, manga e jambo.

O casal Rosa e Marco Antonio Alves, do Rio de Janeiro, que passa férias na Bahia, veio a Ilhéus especialmente para visitar o festival e fez questão levar mudas de ipê.

Além das mudas também foram distribuídos folders com informações sobre a atuação da CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Ibama e Inema para a destinação de resíduos e que atende prefeituras e empresas privadas.