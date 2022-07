CVR Costa do Cacau distribui mudas durante Fórum Internacional de ESG em Ilhéus

A CVR Costa do Cacau foi uma das apoiadoras do Fórum Internacional de ESG, realizado em Ilhéus. O evento abordou temas como Agenda 21 e os setores público e privado, ESG e a gestão estratégica das empresas, Finanças Sustentáveis, ESG e políticas públicas, Empresas e parceiros, ESG nos Agronegócio, ESG para pequenas e médias empresas, ESG na Bamin o futuro que queremos, O papel das tecnologias digitais na ESG e Novas tecnologias aplicadas a comercialização de cacau e derivados. Durante coquetel oferecido aos participantes, a CVR Costa do Cacau ofereceu cerca de 100 mudas de ipê rosa e murta.

O diretor comercial da CVR, Rodrigo Zaché, destacou “os temas abordados foram muito assertivos, num evento que conseguiu reunir segmentos da iniciativa privada, do poder público, do terceiro setor e da sociedade organizada, valorizando o tripé da EGS, o ambiental, o social e a governança”. “São questões que devem ser colocadas em prática no Sul da Bahia, contribuindo para o desenvolvimentos sustentável”, afirmou.

VISITA DE ESTUDANTES DA UESC

A CVR Costa do Cacau recebeu a visita dos estudantes dos cursos de Engenharia Química e Engenharia Civil da Universidade Estadual de Santa. Cruz-UESC, acompanhados pelos professores Manoel Camilo e Mauro de Paula Moreira. Eles foram recepcionados pelo gerente comercial Maurício Ramos Sena, que fez uma explanação do projeto da empresa, que atende as determinações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Em seguida aconteceu uma visita técnica as áreas de armazenamento, lagoa de acúmulo de lixiviados e conservação ambiental, com a preservação da cabruca.

O professor Manoel Camilo destacou que” a visita proporcionou aos estudantes a oportunidade de conhecer o funcionamento de um aterro sanitário e como é feita a destinação adequada de resíduos”. “Além de conhecerem na prática os conhecimentos acadêmicos, essas visitam técnicas também capacitam os estudantes e abrem caminhos para o acesso a estágios e ao mercado de trabalho”, disse o professor Mauro de Paula Moreira.