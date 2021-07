CVR Costa do Cacau e O Boticário debatem projetos de conservação ambiental

A CVR Costa do Cacau recebeu a visita das gerentes e supervisoras das lojas O Boticário em Itabuna, uma das maiores franquias do setor de cosméticos/perfumaria do país. Foram recepcionadas pelo gerente comercial da CVR Maurício Ramos Sena e conheceram toda a estrutura do empreendimento, único no Sul da Bahia credenciado para a coleta de resíduos sólidos.

Localizada as margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna) a CVR Costa do Cacau tem na conservação ambiental um dos seus focos principais atendendo as determinações Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Marco de Saneamento.

Participaram da visita a supervisora Naiara Calazans Pitanga e as gerentes comerciais Isana Costa Kruschewsky Zoraide Santos Pinheiro e Sayonara Sena Campos de Andrade Oliveira.

Durante o encontro, as dirigentes de O Boticário/Itabuna, destacaram a realização, em nível nacional, o Boti Recicla, um projeto sustentável que transforma as embalagens vazias e as reutilizam em outros setores da empresa em iniciativas espalhadas por todo o Brasil.

Os coletores estão presentes durante todo o ano nas lojas e os consumidores são incentivados a fazer o descarte sustentável das embalagens depois que o produto termina.

O gerente comercial Maurício Ramos Sena afirmou que entre os projetos da CVR está a implantação de um Centro de Educação Ambiental, para a promoção de palestras e apresentações. O local estará aberto a visitas de escolas, faculdades, empresas e outras instituições.