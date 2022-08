CVR Costa do Cacau entrega equipamentos para coleta seletiva em Itajuípe

Fortalecendo a sua proposta de parceria com as instituições públicas e privadas do Sul da Bahia e a valorização da coletiva seletiva como formas de conservação ambiental e geração de emprego e renda, a CVR Costa do Cacau fez a entrega de equipamentos para a Prefeitura de Itajuípe.

Foram entregues dois ecopontos e dois carrinhos para recepção e coleta de materiais recicláveis e uma mesa separadora. A coleta seletiva em Itajuípe que destina seus resíduos sólidos ao aterro sanitário da CVR Costa do Cacau na Rodovia Jorge Amado, é gerenciada pela ONG Protetores dos Animais de Itajuípe-PAITA, que absorveu os trabalhadores do antigo lixão, com salário pago pelo município. A arrecadação com a comercialização dos produtos coletados é destinada aos cuidados de cerca de 120 cães e gatos.

“Os equipamentos vão contribuir para ampliar a coleta seletiva, permitindo atender moradores que desejam fazer a entrega domiciliar em horários alternativos”, afirma a presidente da ONG, Alba Valete. Atualmente são coletados 7 toneladas/mês de material reciclável e com os novos equipamentos entregues pela CVR a meta é chegar a 10 toneladas/mês.

“Essa parceria com a CVR é importante para consolidar o processo de coleta seletiva e queremos destacar o envolvimento da comunidade, nessa ação de sustentabilidade que está transformando o município numa referência ambiental”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, Vinicyus Guimarães.

A CVR Costa do Cacau é a única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para a destinação correta de resíduos sólidos, atendendo as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento.

O gerente comercial da CVR, Maurício Ramos Sena destaca que “estamos reforçando a parceria com a Prefeitura de Itajuípe, através do incentivo à coleta seletiva, com impactos socioeconômicos e ambientais que beneficiam toda a população”.