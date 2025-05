CVR Costa do Cacau fortalece cultura de segurança com ações do Abril Verde

Como parte das atividades do Abril Verde, campanha nacional de conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho, a CVR Costa do Cacau promoveu uma roda de conversa com as equipes das empresas BioSanear e FG Soluções, responsáveis pela coleta urbana de resíduos dos municípios de Itabuna e Ilhéus. A ação fez parte da estratégia do programa Regras de Ouro da empresa, um conjunto de orientações que quem o objetivo de fortalecer a cultura da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.

Diariamente, a CVR Costa do Cacau recebe dezenas de colaboradores dessas e de outras empresas que acessam suas instalações para realizar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. A roda de conversa foi coordenada por Angelica Tomassini, responsável pelo setor socioambiental, e Tassia Calazans, técnica de segurança da empresa prestadora de serviços na CVR. “Nosso objetivo é que todos compreendam a importância de seguir as normas de segurança, não apenas por obrigação, mas como uma atitude de cuidado com a própria vida e com o coletivo”, destacou Angelica.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

Única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo INEMA e IBAMA para a destinação correta de resíduos sólidos, numa área localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), a CVR Costa do Cacau atende as prefeituras de Itabuna, Ilhéus, Itacaré, Itajuípe, Ibicaraí, Barro Preto, Buerarema, Arataca e Uruçuça, e cerca de 80 empresas privadas, como Shopping Jequitibá, Bamin/Porto Sul, Atacadão e Carrefour. No total, são armazenadas cerca de 11 mil toneladas de resíduos por mês, reafirmando o compromisso da empresa com a responsabilidade ambiental e a segurança operacional.