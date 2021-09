CVR Costa do Cacau homenageia Dia do Cliente com entrega de mudas

Única empresa do Sul da Bahia credenciada para a coleta de resíduos sólidos, com todas as licenças ambientais concedidas pelo Ibama e Inema, a CVR Costa do Cacau promoveu uma ação institucional ns quarta-feira, 15, quando se comemorou o Dia do Cliente.

Para marcar a data e reforçar as parcerias, a CVR entregou a seus parceiros-clientes mudas de plantas como cacau, jenipapo, graviola, dendê, jambo, ipê amarelo, louro e jequitibá, cultivadas no viveiro da empresa, localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna).

De acordo com o gerente comercial da CVR, Maurício Ramos Sena, “a ação também demonstra o nosso compromisso não apenas com a destinação correta dos resíduos, mas também com a conservação do meio ambiente, incentivando o plantio de árvores e o respeito à natureza”. “Mais do que clientes, temos parceiros num projeto que traz benefícios sociais, econômicos e ambientais para o Sul da Bahia”, disse.

A CVR Costa do Cacau já atende cerca de 35 instituições e empresas como Prefeitura de Itabuna, Prefeitura de Ibicaraí, Shopping Jequitibá, Atacadão, Big Bompreço, Bamin/Porto Sul, Mars Cacau e Joanes.