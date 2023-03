CVR Costa do Cacau incentiva Coleta Seletiva

A CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para a destinação correta de resíduos, que atende as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento, vem incentivando a coleta seletiva nos municípios da região. A CVR tem entre seus parceiros as prefeituras de Itabuna, llhéus, Itacaré, Itajuipe, Ibicaraí, Uruçuca e Barro Preto e disponibiliza ecopontos e carrinhos coletores para que a população possa depositar materiais recicláveis.

Em Itabuna, a CVR apoia a Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis (AACRI), que agrega cerca de cem pessoas, e atua na Central de Triagem. Recentemente, na Lavagem do Beco do Fuxico, o Carnaval Antecipado da cidade, através de uma parceria da empresa com o projeto Recicla Itabuna, foram coletados um total de 1.300 quilos de materiais recicláveis nos três dias de festa

Em Itacaré, a empresa apoia a Associação dos Catadores Vitória, com cerca trinta trabalhadores operando no Centro de Triagem e Econegócios, que já produziu e comercializou mais de cem toneladas de material reciclável seco proveniente da Coleta Seletiva.

VANTAGENS DA COLETA SELETIVA

Entre as vantagens da Coleta Seletiva estão a diminuição da exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis (árvores, minérios e petróleo), da poluição do solo, água e ar e dos custos da produção com o aproveitamento de materiais recicláveis pelas indústrias.

A coleta seletiva também reduz o consumo de energia e dos recursos hídricos, diminui a proliferação de doenças e a contaminação de alimentos e aumenta a vida útil dos aterros sanitários.

Além disso, processo gera empregos e renda pela comercialização de recicláveis e diminui o desperdício. Outro ganho importante, é a economia para as prefeituras, já que a reciclagem diminui a quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário.