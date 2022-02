CVR Costa do Cacau orienta sobre práticas sustentáveis no litoral durante o verão

O verão é umas das estações mais aguardadas, tendo em vista que marca a época de férias, viagens e passeios. O Sul da Bahia, com suas praias paradisíacas e grande patrimônio histórico, que incluem Porto Seguro, Belmonte Canavieiras, Ilhéus e Itacaré recebe a visita de milhares de turistas do Brasil. E é nesse período que ocorre, também, maior poluição no meio ambiente, com descarte inadequado de resíduos como garrafas, copos e embalagens de plástico por todo litoral.

Especialistas da área reforçam a importância da adoção de hábitos mais sustentáveis no verão, a fim de manter a preservação e equilíbrio da natureza. Para orientar o descarte correto durante o verão a CVR Costa do Cacau, localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), única empresa do Sul da Bahia credenciada para a destinação de resíduos, está divulgando orientações sobre práticas ambientalmente conscientes que podem ser adotadas no dia a dia.

DESCARTE DE RESÍDUOS

Uma das principais dicas é evitar a utilização de utensílios plásticos nas praias. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP), cerca de 95% dos resíduos encontrados nas praias brasileiras contém elementos plásticos. Estima-se que cerca de 80% deles tenham origem terrestre. Por isso, a principal recomendação é evitar o uso de utensílios descartáveis durante os passeios em praias, cachoeiras, lagos e afins. Deve se dar preferência aos produtos eco-friendly, que registraram aumento de 71% na procura.

Outra orientação é sobre o descarte correto de resíduos. Ao visitar os pontos turísticos durante as férias é necessário o descarte adequado dos seus resíduos, a fim de evitar poluição nos locais. Além de contribuir com a possibilidade de reciclagem dos materiais, isso evita a degradação do meio ambiente, por meio da economia de matérias-primas para fabricação de novos produtos.

Uma ação importante é contribuir com a preservação das praias, com a prática de “plogging”, que consiste em caminhar pela areia e/ou orla da praia e recolher os resíduos encontrados para, depois, destiná-los de forma adequada. Essas práticas garantem não apenas a conservação ambiental, como tornam as visitas a prédios e monumentos históricos mais agradáveis, numa região única, celebrizada mundialmente pelas obras de Jorge Amado.

Entre os projetos na área da CVR Costa do Cacau está a implantação do Centro de Educação Ambiental, para a promoção de palestras e apresentações com uma ampla abordagem da educação socioambiental. O local estará aberto a visitas de escolas, faculdades, empresas e outras instituições.