CVR Costa do Cacau participa de curso sobre “Aterros sanitários e valorização de resíduos” em SP

A CVR Costa do Cacau participou do curso técnico “Aterros sanitários e valorização de resíduos”, que aconteceu durante a Feira Waste Expo, em São Paulo. Única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o armazenamento correto de resíduos sólidos, a empresa esteve representada pelo gerente comercial Maurício Ramos Sena e pelo encarregado de Operações Hudson Pantaleão.



Durante o evento, um dos maiores do setor na América Latina, foram abordados temas como

Critérios de Seleção de Área e Concepção e Diretrizes Gerais de Projetos, Exercício de Simulação de Projeto de Aterro Sanitário, Estabilidade e Métodos de Operação e Monitoramentos de Aterros Sanitários e Tratamento de Efluentes, Biometanização e Biogás de Aterros Sanitários.

Também foram realizadas visitas técnicas à Central de Tratamentos de Resíduos Essencis, Central Mecanizada de Triagem e Estação de Transferência Vergueiro da Ecourbis, consideradas referências no setor.

Maurício Ramos Sena destaca que “a participação em eventos desse porte permite a troca e experiências, conhecimento de novas tecnologias e atesta que a CVR mantém um padrão de excelência no armazenamento de resíduos, atuando no mesmo nível de excelência das principais empresas do Brasil no setor”.

Além de atender as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Marco Regulatório de Saneamento, a CVR Costa do Cacau apóia projetos de coleta seletiva em Itabuna, Itacaré, Ilhéus, Itajuípe e Ibicaraí e programas de conservação e educação ambiental em municípios do Sul da Bahia.