CVR Costa do Cacau promove ações ambientais em comemoração ao Dia da Árvore e ao Dia Mundial da Limpeza

A CVR Costa do Cacau realizou uma ampla programação em homenagem ao Dia da Árvore (21 de setembro) e ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day, 20 de setembro), mobilizando comunidades escolares, organizações da sociedade civil e empresas parceiras em Itabuna, Ilhéus e Serra Grande. As ações foram iniciadas na sexta-feira (19), quando foi realizada uma palestra de educação ambiental na Escola Municipal Verdes Campos, em Itabuna, em parceria com a empresa Biosanear. Cerca de 150 crianças participaram da atividade, aprendendo sobre a importância da coleta seletiva e da destinação correta dos resíduos.

Após a palestra, colaboradores Biosanear realizaram a limpeza de uma área degradada e utilizada como ponto de descarte irregular de lixo em frente à escola. Em seguida, os estudantes participaram do plantio de 20 mudas de árvores frutíferas, uma iniciativa voltada à recuperação do espaço e ao estímulo ao cuidado ambiental.

A programação da CVR Costa do Cacau prosseguiu nas praias do Malhado, em Ilhéus, e do Sargi, em Serra Grande-Uruçuca, com ações de limpeza e sensibilização da comunidade. Em Ilhéus, o Grupo Amigos da Praia liderou a mobilização, reunindo voluntários, organizações da sociedade civil e empresas. Em apenas uma hora de atividade, foram retirados 781 quilos de resíduos do litoral.

Já em Serra Grande, a ação foi promovida pelo coletivo norte-americano Plastic Fisherman, com apoio da CVR, que forneceu materiais e desenvolveu atividades de educação ambiental voltadas para os participantes. No local foram retirados 50 quilos de vidro e 95 quilos de resíduos.

“Com essas iniciativas, a CVR Costa do Cacau reforça seu compromisso com a preservação ambiental, o fortalecimento da consciência coletiva e a promoção de cidades mais limpas e sustentáveis”, afirma Angelica Tomassini, especialista socioambiental da empresa, que é responsável pelo armazenamento correto de resíduos no Sul da Bahia.