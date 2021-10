CVR Costa do Cacau promove ações de conservação ambiental no Shopping Jequitibá

A CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada para a coleta de resíduos sólidos, montou um estande no Shopping Jequitibá em Itabuna, para estreitar as relações com a comunidade e promover ações que valorizam o meio ambiente. O Espaço “Instagramavel” fica aberto até esta terça-feira, dia 12, das 14 às 20 horas,‎ na Alameda da Moda, ao lado das Lojas O Boticário,

Durante a campanha, os visitantes recebem informações sobre a destinação correta de resíduos, utilização de produtos reciclados de madeira e pneus como objetos de decoração e recebem mudas para plantio em espaços públicos ou residências. O espaço multimídia também incentiva postagens nas redes sociais, impulsionando o alcance da campanha e permitindo a interação com milhares de pessoas.

“É uma ação super importante, porque orienta como preservar o meio ambiente, evitar a poluição dos rios e contribuir para arborizar a cidade”, disse o comerciante José Ferreira . “A conservação ambiental é um tema relevante e precisa ser difundida para a comunidade”, destacou a comerciária Erika Dafne. Para a promotora de vendas Mariana Andrade, “Itabuna estava precisando acabar com o lixão e a CVR empresa presta um serviço que melhora qualidade de vida as pessoas e torna a cidade melhor para se viver”.

Estão sendo distribuídas mudas de jambo, graviola, ipê amarelo e abil roxo.

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau Mauricio Ramos Sena, afirma que o Shopping Jequitibá “é um local de grande circulação de pessoas de toda a região, o que amplia o alcance desse projeto de divulgação do serviço de gerenciamento de resíduos realizado pela empresa no Sul da Bahia, atendendo municípios e empresas privadas, que passam a atender as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento”.