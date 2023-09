CVR Costa do Cacau promove Concurso Fotográfico Juventude Verde

A CVR Costa do Cacau está promovendo o Concurso Fotográfico Juventude Verde, que tem o objetivo de incentivar o protagonismo entre os jovens grapiúnas no processo de conscientização para a conservação do meio-ambiente.

O olhar sobre a temática ambiental possibilita novas formas de relação com o planeta, traz a discussão dos problemas ambientais da atualidade, fomenta a preservação do bioma local, a Mata Atlântica e contribui para valorização da cultura regional.

A Concurso Fotográfico Juventude Verde Presente, tem por foco criar um espaço de fomento à cultura das artes visuais e valorizar a cultura da fotografia, além de valorizar os espaços de educação ambiental que fazem parte da CVR Costa do Cacau, unida empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o armazenamento correto de resíduos sólidos.

A concurso é destinado a estudantes de escolas públicas e privadas com idades entre 15 e 29 anos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 07 de outubro no site da CVR Costa do Cacau https://cvrcostadocacau.com.br/concurso/.

A relação dos finalistas será divulgada no dia 20 de outubro e a exposição e premiação dos melhores trabalhos acontece do dia 28 de outubro, no Shopping Jequitibá.

De acordo com o gerente geral da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, “a exposição propõe debater e refletir os eixos temáticos voltados para questões ambientais que estão sendo enfrentadas na atualidade, projetando no hoje um futuro mais sustentável”.