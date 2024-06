CVR Costa do Cacau recebe prêmio Top Of Quality Brazil

A CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o tratamento de resíduos sólidos, que atende as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos, recebeu o prêmio Top Of Quality Brazil/Edição-2024 destinado ao meio empresarial privado e estatal da Bahia.

A CVR foi premiada na categoria “Valorização e tratamento de resíduos”, através de pesquisa de opinião pública, que reforça a credibilidade pelos relevantes serviços prestados em grau de excelência e qualidade no meio empresarial.

Localizada numa área de 75 hectares às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna), o empreendimento atua com foco na sustentabilidade, contribuindo para extinção de lixões em cidades como Itabuna, Ilhéus e Itacaré e apoiando projetos de coleta seletiva e de conservação ambiental, através de associações de catadores. A CVR também mantem um Centro de Educação Ambiental destinado à promoção de palestras e apresentações com uma ampla socioambiental, aberto a visitas de escolas, faculdades, empresas e outras instituições.,

O diretor comercial da CVR Costa do Cacau, Rodrigo Zaché, destaca que “receber este prêmio é uma honra imensa. Além de significar o reconhecimento do nosso trabalho, ele representa um indicador que mostra que estamos no caminho certo e esse sucesso é fruto de uma sinergia de vários fatores: o primeiro são as pessoas que se dedicam a cada dia para que nossos serviços sejam oferecidos com eficiência e transparência”. “O segundo é nosso background, proporcionado pela Marca Ambiental, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no setor de valorização de resíduos. E o terceiro é a integração das pautas social e ambiental em todos os nossos processos”, finaliza Rodrigo.

O PRÊMIO

O Top Of Quality Brazil é consagrado por sua excelência nos meios empresariais e tem como objetivo qualificar, destacar e levar ao conhecimento público a história de empresas em diversos segmentos que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico global com a certificação de Excelência e Qualidade o Top Of Quality Brazil.