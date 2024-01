CVR Costa do Cacau reúne parceiros e apresenta agenda socioambiental para 2024

Em comemoração ao Dia Mundial da Educação Ambiental, a CVR Costa do Cacau reuniu entidades do setor público e privado, associações de catadores e organizações não governamentais para a apresentação das ações da empresa no processo de destinação de resíduos e os programas na área de conservação ambiental que serão executados a através do Instituto Marca.

Durante o encontro, que contou com as presenças de dirigentes da Prefeitura de Itabuna, AACRRI, COOLIMPA, Grupo Amigos da Praia e O Boticário, foi feita a demonstração do Cumprimento das Condicionantes, a estrutura e o funcionamento da CVR, destacando a Agenda Socioambiental para 2024, buscando promover a transparência e o diálogo com os parceiros.

“Neste ano, as empresas do Grupo Marca, do qual a CVR Costa do Cacau faz parte, terão um setor socioambiental consolidado e estruturado, e estaremos trabalhando para fortalecer a atuação da empresa nas áreas de educação ambiental e justiça social,” afirmou Angelica Tomassini, analista de projetos socioambientais do Grupo.

Ela explicou que, além das empresas, o Instituto Marca também faz parte do grupo, sendo uma Organização da Sociedade Civil que atua na promoção de projetos sociais de incentivo ao esporte, lazer, arte e cultura, bem como na área ambiental e sustentabilidade. “Através do nosso programa de Educação Ambiental e da atuação do Instituto Marca, pretendemos trabalhar para preservar e cuidar do nosso meio ambiente, proteger os grupos mais vulneráveis da nossa região, e valorizar e respeitar as cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Ilhéus e Itabuna pelo serviço fundamental que realizam”, destacou Angélica.

VALORIZAÇÃO DA COLETA SELETVA

Daniela Santos, diretora da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna- (AACRRI), em que atuam cerca de 60 famílias, afirma que “a CVR vem nos dando suporte desde o início, permitindo que após a saída do lixão os catadores fossem capacitados para atuar na reciclagem. Além de gerar emprego e renda, a coleta seletiva contribui para a conservação ambiental”. Paulo Henrique, diretor da Cooperativa de Catadores Consciência Limpa, Ilhéus- Coolimpa, que agrega 32 famílias, destaca que “o apoio da CVR tem sido fundamental para o incentivo à coleta seletiva”.

“Além de ser a empresa responsável pela gestão dos resíduos na região da Costa do Cacau, visamos ser referência na atuação de atividades em prol do meio ambiente e da sociedade. Pretendemos dialogar e engajar nossos parceiros, a fim de unir esforços e lutar por um objetivo comum,” ressaltou Mauricio Ramos Sena, gestor da CVR Costa do Cacau.

O secretário municipal de governo e coordenador do Projeto Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, ressalta que “a parceria com a CVR é fundamental para a valorização dos catadores e a conscientização da população sobre a importância da coleta seletiva, numa importante ação socioambiental da empresa”.

A CVR Costa do Cacau atende sete prefeituras e cerca de 70 empresas, armazenando 11 mil toneladas de resíduos por mês em 2023, numa área ao lado da Rodovia Jorge Amado, credenciada pelo Inema e Ibama.