Cyro de Mattos doou 70 livros para bibliotecas estaduais

O escritor e poeta Cyro de Mattos doou 70 exemplares do livro Canto até Hoje para as bibliotecas e espaço de leitura do Estado. O livro reúne obra poética completa do autor, em comemoração aos 60 anos da sua carreira literária. Tem o selo editorial da Fundação Casa de Jorge Amado e capa de Juarez Paraiso.

Volume de 800 páginas, foi vencedor do Concurso das Artes Jorge Portugal, da FUNCEB/Lei Aldir Blanc, e contém 12 livros de poemas de Cyro, publicados no Brasil, cinco inéditos e mais seis editados no exterior.

Traz no final um conjunto de ensaios sobre a sua obra poética, assinados por Jorge Amado, Nelly Novaes Coelho, Assis Brasil, Eduardo Portella, Carlos Moisés, Fernando Py, Heloisa Prazeres, Hélio Pólvora, Helena Parente Cunha, Maria Irene Ramalho dos Santos, Graça Capinha, essas duas da Universidade de Coimbra, Alfredo Pérez Alencart, da Universidade de Salamanca, e Juan Angel Torres Rechy, filólogo e poeta mexicano.