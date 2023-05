Cyro de Mattos é homenageado como presidente de honra da Academia de Letras de Itabuna

A magia da literatura há décadas guia os passos do escritor Cyro de Mattos, cujo nome aparece em publicações por vários países. São mais de 60 livros com a assinatura do escritor itabunense, com título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Ele também é integrante da Academia de Letras da Bahia (ALB) e orgulha-se de ser um dos fundadores da Academia de Letras de Itabuna (Alita), onde capitaneou um movimento para reunir simpatizantes da palavra como arte.

Aquele sodalício, fundado em 2011, oferece neste sábado (27), às 19h30min, no Hospital Beira Rio, uma homenagem que arremata a dedicação do autor grapiúna à Alita: torna-se presidente de honra. O título, sugerido pela confreira Janete Ruiz de Macedo, foi acolhido pelo presidente Wilson Caitano, assim como pelos demais componentes daquela Academia.

Coleção de prêmios

Cyro de Mattos, escritor contumaz em plenos 84 anos, é frequentemente reverenciado por instituições do gênero (inclusive em nível internacional). A honraria mais recente foi o Prêmio Literário Casa de las Américas 2023, em Havana/ Cuba, com o livro “Infância com Bicho e Pesadelo e Outras Histórias”. Segundo o autor, a obra será publicada pelo Fondo do Livro, de Cuba, na coleção Prêmio Literário das Américas. Indo além, o título também será publicado pela Editora Almedina, no Brasil e em Portugal.

Embora com tão amplo reconhecimento, o escritor demonstra ser uma figura discreta. Aparece, por exemplo, como o anônimo que vai ao banco efetuar transações e nem todos sabem ser um autor de alto gabarito. Mensalmente, faz questão de participar das reuniões da Alita, é firme na defesa de posicionamentos, inclusive quando precisou se adaptar aos desafios do mundo virtual.

Ali, elogiou a iniciativa da então presidente, Silmara Oliveira, por viabilizar as transmissões virtuais (as famosas lives). Este foi o caminho para a realização de reuniões durante a tão marcante pandemia que sacudiu as certezas de todos nós.

Aplausos à Alita

O agora presidente de honra também tem manifestado olhar positivo quando o atual presidente da Alita, Wilson Caitano, estimula projetos de incentivo ao hábito de ler em praças e até a Roda de Leitura Sônia Maron, coordenada pela confreira Raquel Rocha. Com incursões em escolas públicas e privadas, a iniciativa carrega o nome da saudosa ex-presidente da entidade.

Outro nome sempre apontado por Cyro como ponto de equilíbrio nos debates é do confrade e juiz aposentado Marcos Bandeira, primeiro presidente da Alita. Ambos acompanharam os primeiros passos do grupo, aberto a novos nomes nos últimos anos. Sempre em defesa do hábito de ler como porta para o aprendizado.

Por fim, devemos anotar que Cyro de Mattos transita sempre entre o atual e a nostalgia. Afinal, parece revisitar os sonhos da infância ao trazer meninos como personagens de seus livros; discute o racismo em vários textos; chama para reflexão sobre a natureza ao retratar a grandeza do Rio Cachoeira, bem como o potencial hídrico grandioso do sul da Bahia.

Assim, continua sendo um manancial para quem deseja entregar-se à viagem assegurada pela literatura.