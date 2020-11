Cyro de Mattos vai receber Medalha Zumbi dos Palmares nesta terça

O escritor e poeta Cyro de Mattos vai ser distinguido pela Câmara de Vereadores de Salvador com a Medalha Zumbi dos Palmares, em sessão virtual solene nesta terça-feira (3), às 20 horas. O projeto de outorga da Medalha Zumbi dos Palmares ao escritor baiano é de autoria do jurista e vereador Edvaldo Brito, membro da Academia de Letras da Bahia.

Autor premiado, Cyro de Mattos pertence a instituições culturais importantes, entre as quais a Academia de Letras da Bahia e o Pen Clube do Brasil. Ele também é um dos membros e fundadores da ALITA (Academia de Letras de Itabuna). Tem no seu currículo um enorme acervo literário, com cerca de 50 livros publicados, de vários gêneros, além de ser também editado em Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha. Um dos temas de seus livros é o da valorização do negro com a sua cultura e valores, suas tradições e modos de ser na vida, os quais até hoje vêm sendo alvo da injustiça, preconceito e violência.

Além de contos, poemas e crônicas que tratam das questões do negro em vários de seus livros, de sua obra destacam-se a narrativa Natal das Crianças Negras, em seis idiomas, editada também na Itália pela Editora Aracne, a história infantojuvenil O Menino e o Trio Elétrico, Prêmio da União Brasileira de Escritores (RJ), também publicada em Milão pela Editora Romar, na tradução da poeta Mirella Abriani, assistente cultural da Casa de Verdi, e Poemas de Terreiro e Orixás, das Edições Mazza, casa especializada na publicação de livros com assuntos do negro.