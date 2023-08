Da alegria à morte: encontrado corpo de menino desaparecido

Acabaram as horas de agonia que a família do adolescente Breno … .vivia desde ontem (20).

O corpo do garoto, que completou 15 anos, dia 02 de agosto, foi encontrado na manhã de hoje.

Enquanto brincava com amigos, ele se afogou numa represa, no final de linha do bairro São Caetano.

Buscas até final

O Corpo de Bombeiros realizou buscas pelo menino, inclusive com o auxílio de familiares da vítima.

Por razões óbvias, a mãe não teve condição de falar. O corpo foi encaminhado para o DPT (Departamento de Polícia Técnica) de Itabuna.

Ainda não há informações sobre horário de velório e enterro.