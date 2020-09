Das grandes utopias

Uma das grandes ilusões que a gente pode carregar nesta vida é acreditar que chegaremos um dia ao patamar de não sentirmos incômodo, medo, raiva, chateação; que não nos afetaremos mais com a vida acontecendo, com os dilemas normais do dia a dia, que estaremos o tempo inteiro em estado de nirvana que nada abala. Lamento informar, meu amado leitor, isso não vai acontecer.

Primeira coisa, a mais fundamental e básica e que, muitas vezes, parece que a gente esquece: somos humanos. A essência que caracteriza o fato de ser humano é a imperfeição. Ser humano significa ser imperfeito. Fato. Quer você aceite ou não, meu amado ser que me lê aí do outro lado. É o que é. Enquanto a vida acontece, algumas coisas sempre vão nos incomodar. Enquanto a gente estiver caminhando por esta vida, algumas situações vão nos desestabilizar. E está tudo certo, nada fora do normal.

A gente não tem como controlar as coisas que nos acontecem, a vida tem seu próprio fluxo. E, posso te dizer uma coisa? Eu acredito plenamente que tudo que nos acontece, nos serve. É! As situações que surgem, pessoas que cruzam nosso caminho, as adversidades que enfrentamos nos proporcionam desenvolver valores, caráter, integridade. E é aquela grande questão, meu amado ser de luz, a vida é 10% o que nos acontece e 90% o que fazemos com tudo isso; o que a gente chama de problema é só a vida acontecendo.

As situações que nos inquietam, que nos chateiam, que despertam a nossa raiva, medo e otras cositas más servem para nos fazer entender mais sobre a gente, o que nos motiva, impulsiona. Elas podem ser pontes para o nosso aprimoramento, para melhorar nossa relação com a gente e com os outros.

É uma verdadeira utopia acreditar que um dia vamos parar de sentir desconforto, de sentir o que nos é humano. Como que podemos querer deixar de ser humanos? Louco, não é? Por mais que a gente trilhe, caminhe e busque integrar de maneira mais harmônica nossos vários pedaços, nunca estaremos 100% integrados. Aqui não existe 100%. Mas a gente precisa estar nessa busca diária, um passo a cada dia.

Quanto mais acreditamos estar errados quando sentimos desconforto e incômodo, mais a gente até se distancia de integrar nossos pedações. Repara, meu amado leitor. É quando a gente aceita a nossa humanidade, traz para a realidade e enxerga com clareza os pontos que precisamos aprimorar, que a gente ganha capacidade de aprimorá-los. É quando a gente tira das costas o peso do ser perfeito e parte para o ser real, entendendo que vamos cair, vamos sentir tudo que é nato da existência humana, é que a gente encara a vida de frente.

E estar na vida é entender que ela acontece. Que as dificuldades existem. E que a gente não pode fugir disso. O que a gente pode fazer é tomar a escolha de como vai seguir adiante.

* Psicanalista em formação; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica; Consultora de Projetos da AM3–Consultoria e Assessoria.

E-mail: [email protected]

Instagram: @maribenedito