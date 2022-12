Davidson Magalhães mantido no primeiro escalão do novo governador da Bahia

O governador eleito Jerônimo Rodrigues anunciou na tarde desta quarta-feira, 28, novos nomes de secretarios. Entre eles, o itabunense Davidson Magalhães, mantido na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. A seguir, a lista de Jerônimo.

Comunicação (Secom)

André Curvello

Com passagem por agências de publicidade, rádio, assessoria de imprensa, televisão, jornal impresso e experiências em cargos públicos, André Curvello foi redator publicitário, Chefe da Sucursal do jornal A Tarde e Secretário de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia.

Foi Secretário de Comunicação Social do Município de Salvador, trabalhou como repórter, editor e produtor em rádio, jornal e televisão. Coordenou diversas campanhas eleitorais majoritárias e outras na área Política. É secretário de Comunicação do Estado da Bahia desde 2015, após coordenar a comunicação da campanha do então candidato ao Governo do Estado pelo PT, Rui Costa, em 2014.

Superintendência de Políticas para os Povos Indígenas (SEPROMI)

Patrícia Pataxó

Pertencente ao povo Pataxó Hãhãhãe, natural de Itaju do Colônia, no território indígena Caramuru Catarina Paraguaçu, no Sul da Bahia, Patrícia Pataxó é advogada especialista em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e membro do Observatório de Direitos Indígenas Nacional. A nova superintendente atuou como assessora institucional da Prefeitura de Itaju do Colônia; assessora especial da Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC); e teve destacada participação em reuniões junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a denúncia de violações dos direitos indígenas.

Ao longo de sua trajetória na vida pública, acompanhou e assessorou casos importantes relacionados à questão indígena, a exemplo do processo demarcatório do Território da Raposa Serra do Sol, do processo de nulidade de títulos sobre o Território Caramurú Catarina Paraguaçu e das prisões ilegais dos tupinambás na Serra do Padeiro. Filiada ao Partido dos Trabalhadores, Patrícia Pataxó também atuou na interlocução junto ao Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e é a primeira indígena formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia.

Política para as Mulheres (SPM)

Elisângela dos Santos Araújo

Agricultora familiar nascida no semiárido do nordeste baiano, Elisângela é Secretaria Agrária Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e foi uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho de desenvolvimento agrário do Governo de Transição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Foi presidenta do Sindicato dos trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTRAF) de São Domingos e Diretora Estadual da CUT-Bahia. Na CUT Nacional ocupou a Diretoria Executiva por três mandatos e foi secretária-geral do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais (DNTR/CUT). Por conta dessa trajetória de luta, tornou-se uma liderança regional das mulheres trabalhadoras rurais.

Em 2003, assumiu a coordenação do escritório da CUT Nacional em Brasília, onde atuou na construção do Projeto Sindical da Agricultura Familiar. No mesmo ano passou a representar a entidade como Conselheira Nacional do CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), contribuindo com a implementação e coordenação de programas sociais, a exemplo do Fome Zero. Em 2005, foi eleita coordenadora-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil (FETRAF-BRASIL/CUT), sendo reeleita em 2009. Em 2013, assume a Secretaria Geral da Fetraf-Bahia/CUT. Sócio-fundadora do Instituto Lula, foi candidata a deputada-federal pelo estado da Bahia recebendo 64.239 votos em 2018 e 73.128 em 2022.

Desenvolvimento Urbano (SEDUR)

Jusmari Oliveira

A próxima titular da Sedur foi vereadora, presidente da Câmara Municipal de Barreiras, deputada estadual por três mandatos, deputada federal e prefeita de Barreiras, no oeste da Bahia. Em 2017, foi convidada pelo governador Rui Costa e pelo senador Otto Alencar para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde realizou um grande trabalho e logo depois se elegeu deputada estadual.

Agora, ela retorna à Sedur com a missão que sempre norteou a sua vida: servir aos que mais precisam. Com a confiança do governador eleito Jerônimo Rodrigues e do senador Otto Alencar, ela permanece firme consolidando cada vez mais o seu trabalho e sendo uma das mais importantes lideranças políticas de Barreiras e do Oeste Baiano. Forte representante das mulheres, defensora da agricultura e com um espírito de luta muito forte que nunca a deixa cair, Jusmari Oliveira é bacharel em Letras, agricultura e comerciante.

Cultura (Secult)

Bruno Monteiro

Bruno Monteiro é jornalista, produtor e gestor cultural. Em sua experiência de gestão, foi chefe de gabinete de dois Ministérios (Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres) e assessor especial da Presidência da República no governo Dilma Rousseff. Como produtor, atuou na produção de artistas como Caetano Veloso. Além disso, coordenou a produção do documentário “Democracia em Vertigem”, indicado ao Oscar (2020).

Sempre atuante como ativista cultural, foi um dos fundadores do Movimento 342 Artes, que uniu a classe artística em torno de causas sociais e políticas. Com muito trânsito e relação no meio cultural nacional, participou do grupo de trabalho de transição da cultura no Governo Federal. Nos últimos anos, coordenou a comunicação do senador Jaques Wagner e a comunicação da campanha vitoriosa de Jerônimo Rodrigues ao Governo do Estado.



Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE)

Davidson Magalhães

Atual secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães é formado em Economia pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e mestre na mesma área pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Davidson começou sua trajetória docente, em 1990, na Uesc.Atualmente, é professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), campus Salvador.

Foi vereador, por dois mandatos, em Itabuna, sua cidade natal. No município, exerceu ainda as funções de secretário de Indústria e Comércio e secretário de Articulação Política. No período de 2007 a 2014, assumiu a presidência da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás). Exerceu a coordenação da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no Nordeste, integrou o Conselho Fiscal da Coelba e presidiu o Conselho Fiscal da Neoenergia no Brasil. Foi deputado federal entre 2015 e 2018.

Desenvolvimento Econômico (SDE)

Angelo Almeida

Reeleito deputado estadual com 59.841 votos, Angelo Almeida foi vereador de Feira (2009/2012), quando presidiu e foi membro da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente. Como deputado, em seu primeiro mandato, criou a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa da Bahia. Em seu segundo mandato, foi presidente da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Pandemia do Covid-19 e criou e preside a Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas para a Juventude do Estado da Bahia.

O próximo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) atua, principalmente, na luta em defesa da agricultura familiar, da juventude, da inclusão e do desenvolvimento sustentável. Fruto de sua articulação, conseguiu trazer para a Bahia, após mais de 30 anos, o Campeonato Brasileiro de Canoagem. No PSB, Angelo foi presidente da sigla em Feira de Santana e atualmente é dirigente do PSB Bahia e membro do diretório nacional do partido.