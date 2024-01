Davidson Magalhães recebe em audiência secretários municipais de Itabuna

Com o objetivo de estreitar o diálogo com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) do Governo da Bahia, os secretários municipais da Educação, Adriana Tumissa, e de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), Josué Brandão Júnior, com intermediação do superintendente de Economia Solidária, Wenceslau Júnior, apresentaram demandas ao secretário Davidson Magalhães.

Dentre elas, a oferta pelo Governo do Estado de capacitação ou cursos profissionalizantes de curta duração. “Também apresentamos projetos de incentivo ao esporte em diversas ambiências das escolas municipais, com modalidades de quadra, salão, lutas, etc. No encontro, o titular da SETRE, Davidson Magalhães, e o superintendente Wenceslau Júnior solicitaram que a Prefeitura de Itabuna encaminhasse as propostas, mas demonstrou boa vontade e que há muitas possibilidades para atendimento.