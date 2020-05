De asfalto a coronavírus, discussões em sessão virtual do Legislativo itabunense

Pedidos de providências, moções de congratulação e de pesar estiveram na pauta da sessão remota protagonizada pelos vereadores na tarde de ontem (06), em Itabuna. O auxílio da tecnologia permite que o Legislativo prossiga com os trabalhos, respeitando o distanciamento social tão recomendado nestes tempos de pandemia do coronavírus.

Os edis Babá Cearense (PSL), Charliane Sousa (MDB), Júnior Brandão (Rede) e Robson Sá (PP) mencionaram requerimentos levados à Secretaria Municipal de Saúde, com questionamentos sobre a aplicação de recursos no enfrentamento à Covid-19. Robinho, por exemplo, reiterou sobre a indagação para uso de emendas dos correligionários dele, os deputados federais Cacá Leão e Roberto Brito. “Na audiência anterior aqui na Câmara, lembramos que os deputados autorizam que esses valores sejam usados no combate à pandemia”, frisou.

Das homenagens ao pesar

O presidente da Câmara, Ricardo Xavier (Cidadania), apresentou Voto de Louvor ao ex-presidente da FICC (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), Daniel Leão, assim como Moção de Pesar pelo falecimento do ex-servidor Genivaldo Santos Neves, ocorrido na última quinta-feira (30). Ele era garçom e prestou serviços à Casa por 28 anos.

Uma Moção de Pesar também foi oferecida por Robson Sá ao pequeno Vinícius Oliveira, que chegou a ser hospitalizado com leucemia e, uma semana após ter alta, morreu pela contaminação por coronavírus.

Na solenidade virtual, ainda prevaleceram as manifestações de alegria pela recuperação do ex-deputado estadual Augusto Castro (PSD), que luta contra a Covid-19 e recentemente deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa. O edil Manoel Júnior (PV) lembrou o quanto o então parlamentar beneficiou a saúde de Itabuna, com liberação de recursos. “Agradecemos muito pela contribuição que deu ao município”, sublinhou.

Indício de aglomeração

O edil Antônio Cavalcante (Republicanos) protocolou pedido de providência alertando para o número de carros estacionados na avenida Beira Rio e na Praça Adami – e sugerindo a proibição. Mesmo com o impedimento de parar veículos na avenida do Cinquentenário, lembrou ele, o volume notado nas vias vizinhas leva a indícios da tão inadequada aglomeração no centro da cidade. Mesmo reconhecendo e parabenizando o dever dos pares de fiscalizar, o colega Ronaldão (PL) ponderou: “muitos veículos estacionados são de funcionários que chegam nos estabelecimentos autorizados a funcionar”.

Vale lembrar que as cobranças – e as devidas dúvidas – dos edis em relação aos recursos utilizados neste cenário de calamidade serão discutidas a partir das 14 horas desta quinta-feira (7) com os representantes da saúde (inclusive dos hospitais de Base Luís Eduardo Magalhães e Calixto Midlej), e da Secretaria da Fazenda. As convocações, marcadas para sexta (8) e terça-feira (12), foram provocadas pela Comissão Permanente de Saúde da Casa, cujo presidente é o vereador Enderson Guinho (Cidadania).

Pia na feira e alimentação

Ainda entre os pedidos de providência, Babá Cearense defende a instalação de pias com torneiras e sabão líquido nas feiras livres e outros pontos com grande circulação de público. Afinal, justificou, as autoridades de saúde ressaltam a importância de lavar as mãos como medida eficaz para evitar a contaminação pelo coronavírus.

O vereador Jairo Araújo (PCdoB), por sua vez, chamou atenção para o atraso no pagamento do ticket-alimentação para os profissionais de saúde que atuam, também, no combate à Covid-19. “Não quero acreditar que não haja data para pagar o ticket-alimentação de 300 reais”, afirmou ele, que vem ilustrando: “Tem servidor que faz a feira com os 300 reais que recebe do ticket”.

Melhorias no acesso

Pedido de providência, assinado por Robson Sá e referendado pelos pares, evidenciou a necessidade de patrolamento no bairro Vale do Sol, onde “as pessoas precisam de melhores condições de tráfego”, e também pede por uma maior atenção à iluminação pública, “uma área essencial para a segurança dos munícipes”.

Já Milton Gramacho (Republicanos), reivindicou igual patrolamento na estrada entre o “Lixão” e a Fazenda Boa Lembrança. E também a pavimentação no Loteamento Eugênio Brandão, no bairro Santo Antônio.

Duas décadas

Charliane Sousa, acompanhada pelos colegas, reverenciou os 20 anos do Shopping Jequitibá, completados na terça-feira (5). O estabelecimento, fundado pelo saudoso Helenilson Chaves, consolidou-se como um dos mais bem-sucedidos de Itabuna e região.