De beleza a agitação, passarela traduz cotidiano em Itabuna

Herança do ex-prefeito Fernando Gomes (in memoriam), a Passarela Carlito do Sarinha (também conhecida como Passarela da Ilha do Jegue), tem cumprido vários papéis em Itabuna. Nos horários de pico, conduz homens e mulheres apressados para ir dos bairros Conceição, Vila Zara e arredores até o centro (e vice-versa).

Está clara a importância daquela estrutura para encurtar distâncias e permitir que se “ganhe tempo” na rotina corrida de todos nós. Entretanto, pela primeira vez, notamos (por volta de 11 horas da manhã) um grupo de pessoas se fotografando em meio àquela beleza sobre as águas do Rio Cachoeira – igualmente belo, apesar da poluição. Pensei: são turistas!

Quando abordei, soube que se tratava de um grupo de visitantes vindo de São Paulo. Estavam encantadas com o cenário bem no centro e, por isso, registravam cada parte através das fotografias. Aquelas que têm o poder de eternizar os momentos, não é?

Então! As turistas curtindo a lindeza da passarela e seu entorno são paulistas, que vieram a Itabuna para visitar um familiar. Disseram estar aproveitando a cidade e uma delas, inclusive, que se mudar para cá.

A única ressalva, observaram, é que a passarela precisa de uma manutenção nos lugares enferrujados.