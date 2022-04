De malas prontas para PSD, Ellen Prince diz por que deixou Rede

Os mais ativos na cena política de Itabuna veem os posicionamentos – bastante sensatos, inclusive – da ativista Ellen Prince. Por anos ela presidiu o partido Rede Sustentabilidade e agora está pronta para oficializar filiação ao PSD. Aguarda apenas um espaço na agenda do senador Otto Alencar, para recebê-la. Por que deixar uma sigla pela qual parecia tão apaixonada? – indagou o Diário Bahia.

“Então, eu sigo ainda apaixonada; a Rede é um partido que eu tenho muito carinho, muito respeito. Estive lá por quatro anos e meio, fui candidata a deputada estadual, presidi durante o processo de negociação pra a gente apoiar a candidatura de Augusto Castro, mas senti que era o momento de seguir outros caminhos; eu sinto que contribuí o suficiente, é um partido organizado, hoje tem [o ex-vereador] Júnior Brandão, o atual secretário de Governo, que é porta-voz [da sigla].

Para expansão feminina

Sobre o novo “ninho” partidário, ela disse que até foi sondada por outras legendas. Mas optou pelo PSD (Partido Social Democrático), por ver ali um campo propício para viabilizar os objetivos por ela traçados.

“Estou me filiando por entender que tenho muito a contribuir nesse mecanismo, dentro dessa gestão que está acontecendo em Itabuna; o PSD é partido leve, que não polariza demais, não é? Ele não segue aquela linha extremista e é importante pra eu conseguir transitar com tranquilidade, levar essa mensagem da política para as mulheres”, elaborou.

Olhando além do prisma local, ela mencionou a projeção que a sigla escolhida alcançou em diferentes esferas. “Estar num partido consolidado a nível estadual vai permitir que eu consiga ajudar mais mulheres a entrarem na política; foi o que pesou na minha decisão: ter mais ferramentas pra contribuir na politização das mulheres, trazer esse grupo pra a luta com a gente”.

Questionada sobre suas eventuais vaidades políticas, Ellen acrescenta: “A gente precisa estar dentro de um partido que dê possibilidades sim! Não é vaidade por mim, mas por ser um partido que vai me dar mais ferramentas pra eu dar minha contribuição dentro desse projeto, dessa minha paixão: trazer mulheres pra a política”.

Universitária e empreendedora

Batizada como Ellen Prince Correia Bomfim ela é natural de Santo Antônio de Jesus, vive em Itabuna há uma década, tem 34 anos, é graduanda em Ciências Políticas. Além de ativista (como está claro), é uma empreendedora.

“Eu estudo política, estou sempre em discussão e preciso de um partido que me dê sustentação; não é nada pra mim, não é essa a minha intenção, mas eu poder ter ferramentas de trabalho de ajudar a política, ajudar as mulheres também a fazer política”.