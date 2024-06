De modalidade de nicho a fenômeno nacional: a ascensão do poker no Brasil

A cena do poker no Brasil passa por um crescimento exponencial, seguindo uma tendência mundial, na qual essa modalidade de cartas demonstra forte apelo popular nos ramos de recreação e competição. Somente no Brasil, segundo dados da Confederação Brasileira de Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), há mais de sete milhões de praticantes — entre jogadores profissionais e recreativos.

Para efeitos comparativos, em 2015, havia quatro milhões de jogadoyres. Ou seja, em um espaço de quase uma década, o número de competidores de poker no país quase dobrou.

Todavia, para que o poker brasileiro atingisse tamanho nível de engajamento, saltando de um entretenimento de nicho para uma modalidade competitiva de altíssimo nível no país, foi necessário um trabalho em cooperação muito grande.

Para muitos especialistas no assunto, como a exemplo do jogador profissional André Akkari, um dos maiores nomes da modalidade no mundo, o reconhecimento do poker como esporte mental pelo Ministério dos Esportes, em 2012, foi um importante passo para o crescimento do jogo no Brasil.

Essa decisão não só abriu caminho para consolidar a profissionalização do poker no país, como também serviu para atrair um número de competidores cada vez mais significante. Além disso, a ascensão da modalidade online aconteceu no mesmo período em que o jogo foi reconhecido como esporte da mente no país.

Sem fronteiras: como o poker online contribuiu para a ascensão da modalidade no Brasil

A partir dos anos 2010, o boom do poker online e a popularização do acesso à internet furaram a bolha de nicho no Brasil. Dessa forma, muitas pessoas de todos os cantos do país, que até então enxergavam o poker como algo distante, viram no online uma oportunidade de se aprofundar na modalidade.

Com várias opções de eventos online de poker Brasil para jogar, tanto gratuitamente quanto em grandes torneios com a obrigatoriedade de buy-in, é fato que o jogador brasileiro encontra enorme facilidade de acesso ao nível mais alto de poker disputado no mundo.

Além disso, as grandes plataformas de poker que atuam em território nacional proporcionam uma série de conteúdos de aprendizado gratuito, incluindo artigos e vídeos para os níveis iniciante, médio e avançado.

Portanto, desde a chegada em peso do poker online no cenário brasileiro, podemos afirmar que não existem mais fronteiras para a modalidade. De Norte a Sul, temos grandíssimos jogadores, contribuindo para que sejamos considerados uma das maiores potências de poker no planeta.

Brasil bateu recorde de conquistas no Campeonato Mundial de Poker Online

Nos últimos anos, que acompanha o universo das cartas de perto sabe muito bem que o Brasil vem empilhando uma série de conquistas e recordes em edições anuais do prestigiado WCOOP, o Campeonato Mundial de Poker Online — maior evento do circuito profissional.

Em 2023, o domínio dos jogadores brasileiros foi tão superior ao demais, que o Brasil quebrou recorde de títulos em uma única edição de WCOOP. Ao todo, foram 80 conquistas, o dobro do segundo colocado: os britânicos, que representaram as nações que compõem o Reino Unido.

Veja como ficou o top 5 no ranking de Título por Países, no Campeonato Mundial de Poker Online 2023:

Brasil – 80 títulos Reino Unido – 40 títulos Áustria – 19 títulos Ucrânia – 16 títulos Canadá/Noruega – 14 títulos cada

A título de curiosidade, vale destacar que o Brasil superou o próprio recorde. Em 2022, o nosso país havia alcançado 70 títulos no Mundial. Portanto, em duas edições de WCOOP, os jogadores brasileiros combinaram para impressionantes 150 conquistas.

Excelente fase do poker brasileiro reflete no ranking online mundial

Na atual década, os brasileiros têm mantido um número de jogadores entre os 100 melhores do mundo. No ranking mundial PokerStake, que é o utilizado como referência na classificação dos competidores de poker online, o Brasil encerrou o primeiro semestre de 2024 com 35 competidores inseridos no top 100 global.

Sendo que, no ranking dos dez melhores do mundo, estavam três jogadores brasileiros. Por essas e outras razões, o poker nacional se tornou a principal escola de aprendizado da modalidade no mundo.