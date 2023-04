De pintor a operador de telemarketing, Itabuna tem 140 vagas de emprego

A unidade do Sine em Itabuna, no andar superior do Shopping Jequitibá, disponibiliza vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, superior e cargos que não exigem escolaridade. O atendimento é das 7 às 16 horas (por ordem de chegada).

Os candidatos interessados devem apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade, obrigatório o uso de máscara e cartão de vacinação contra o Coronavírus , além das especificidades das vagas e comprovações diversas para o trabalho – se assim o candidato desejar (CNH, certificados, cursos, declarações etc).

A seguir, as vagas.

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (JOVEM APRENDIZ)

EXCLUSIVO PARA PESSOAS DE 18 A 22 ANOS

Ensino Médio Completo

Não estar cursando faculdade no momento da contratação

Carga horária: 4h por dia

Escala: 5×2

Horário de Trabalho: Manhã ou Tarde

Salário: R$ 673,33 + VT+ VR + AM + AO

Local de Trabalho: Itabuna – BA

20 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (JOVEM APRENDIZ)

Ensino Médio Completo ou Cursando

Jovens de 18 a 21 anos

Não exige experiência

10 VAGAS

SUPERVISOR DE LIMPEZA

Ensino Médio Completo;

Experiência mínima de 06 meses CTPS

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo;

Experiência mínima de 06 meses CTPS

01 VAGA

COZINHEIRO PARA CAFÉ DA MANHÃ

Ensino Fundamental Completo;

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com pintura interna e externa

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo;

Experiência mínima de 06 meses CTPS

Conhecimento em cortes especiais e manuseio de serra fita;

Disponibilidade de horário e viagem

01 VAGA

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Ensino Médio Completo;

Experiência com balcão de atendimento de açougue;

Conhecimento com tipos de carnes e cortes;

Disponibilidade de horário e viagem

02 VAGAS

AUXILIAR DE CPD (TI)

Ensino Médio Completo;

Disponibilidade de horário e viagens;

Conhecimento em Hardware;

Conhecimento em sistema Linux;

Conhecimento médio em informática, Cursos na área de informática;

Curso de Montagem e Manutenção de computadores

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PADARIA/RESTAURANTE)

Ensino Médio Completo;

Habilidades básica em produção de pães e massas;

Experiência na área de produção e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário e viagem

02 VAGAS

BALCONISTA

Ensino Médio Completo;

Disponibilidade de horário e viagem;

Conhecimento em Informática básica;

Experiência com atendimento.

02 VAGAS

CARTAZISTA

Ensino Médio completo;

Boa Ortografia e facilidade com Desenhos;

Experiência com comunicação visual de anúncios.;

Disponibilidade de horário e viagem.

02 VAGAS

COZINHEIRO

Ensino Médio Completo;

Disponibilidade de horário e viagem;

Experiência na preparação de pratos quentes e saladas.

01 VAGA

FATURISTA

Ensino Médio Completo;

Disponibilidade de horário e viagem;

Conhecimento no Pacote Office e informática;

Experiência com lançamento de notas fiscais;

Experiência com transportes, faturas e duplicatas.

02 VAGAS

FISCAL DE CAIXA

Ensino Médio Completo;

Disponibilidade de horário e viagem;

Conhecimento em abertura e fechamento de caixa e em Informática;

Experiência com atendimento ao cliente

02 VAGAS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino médio completo;

Conhecimento no Pacote Office e informática;

Experiência na área;

Disponibilidade de horário e viagem;

Experiência com monitoramento e/ou circuito fechado de TV (CFTV)

02 VAGAS

FORNEIRO

Ensino médio completo;

Disponibilidade de horário e viagem.

Experiência com forno elétrico/industrial

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Completo;

Experiência com manutenção elétrica e geral;

Desejável curso Técnico Eletrotécnica;

Obrigatório curso NR10 – Intervenções e Instalações Elétricas;

Obrigatório curso NR35 – Trabalho em altura;

Disponibilidade de horário e viagem

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino superior completo em Nutrição;

CRN ativo;

Desejável: Pós-Graduação em Segurança de Alimentos

Conhecimento em pacote office;

Conhecimento em legislação sanitária;

Disponibilidade de horário e viagens

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo;

Habilitação Profissional para operar equipamento (CNH B);

Curso de Operador de Empilhadeira vigente;

Disponibilidade de horário e viagem;

Experiência comprovada na função.

02 VAGAS

PEIXEIRO

Ensino Médio Completo;

Conhecimento em cortes especiais de peixes;

Conhecer sobre pescados e manuseio de serra fita;

Disponibilidade de horário e viagem.

01 VAGA

PESQUISADOR

Ensino Médio Completo;

Possuir CNH AB;

Desejável Transporte próprio;

Ter conhecimentos sobre Comércio;

Conhecimento no pacote Office.

Disponibilidade de horário e viagem.

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS DE CARTÕES

Ensino Superior Completo ou Cursando;

Experiência na área de vendas;

Experiência com liderança de equipe;

Disponibilidade de horário e viagens;

Pacote office intermediário;

03 VAGAS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (GENERALISTA)

Ensino Médio Completo;

Curso Técnico Eletrotécnica;

Experiência com manutenção elétrica e geral;

Obrigatório curso NR10 – Intervenções e Instalações Elétricas;

Obrigatório curso NR35 – Trabalho em altura;

Desejável: Conhecimento em Comandos Elétricos e vivência na área de Refrigeração ;

Disponibilidade de viagem e horário.

01 VAGA

GERENTE DE AÇOUGUE

Ensino Médio Completo

Experiência de no mínimo 06 meses na CTPS

Conhecimento em pacote Office

Conhecimento em manipulação e boas práticas alimentar

Experiência em Gestão de equipes

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

GERENTE DE CAIXA GERAL

Ensino Médio Completo Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em Pacote Office

Vivência com sistema de gestão e controle financeiro

Vivência com Gestão de Pessoas.

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

GERENTE DE DEPÓSITO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento no Pacote Office

Vivência com Gestão de Pessoas

Disponibilidade de horário e viagens

01 VAGA

GERENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em pacote Office

Conhecimento em manipulação e boas práticas alimentar

Vivência com Gestão de Pessoas.

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

GERENTE DE HORTIFRUTI

Ensino Médio Completo

Experiências no mínimo de 06 meses na CTPS

Conhecimento em pacote office

Conhecimento em manipulação e boas práticas alimentar

Disponibilidade de horário e viagens

Vivência com Gestão de Pessoas.

01 VAGA

GERENTE DE PADARIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em boas práticas e manipulação alimentar

Conhecimento em pacote Office

Vivência com Gestão de Pessoas

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

GERENTE DE PEIXARIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses NA CTPS

Conhecimento em pacote Office

Conhecimento em manipulação e boas práticas alimentar

Vivência com Gestão de Pessoas

Conhecer sobre pescado e cortes de peixes

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

GERENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Vivência com Gestão de Pessoas.

Conhecimento em pacote Office

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

GERENTE DE REPOSIÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses NA CTPS

Conhecimento em pacote Office

Vivência com Gestão de Pessoas

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área de vendas

Disponibilidade de horário e viagens

Conhecimento no Pacote Office

Vivência com Gestão de Pessoas.

01 VAGA

GERENTE FRENTE DE LOJA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento no Pacote de Office

Vivência com Gestão de Pessoas

Capacidade de tomada de decisão e resolução de problemas

Disponibilidade de horário e viagens.

01 VAGA

CUIDADORA DE IDOSOS DOMICILIAR

Não exige escolaridade

Experiência com tratamento com idosos

Disponibilidade para dormir no local

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na área

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 vaga

VIDRACEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 vaga

PINTOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 vaga

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo

Experiência com montagem e manutenção de microcomputador

Diferencial possuir curso na área

02 VAGAS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência com serviços de consertos, ajustes, reparação e manutenção de veículos automotivos

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

20 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA)

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘D’

Possuir Curso de Condutor de Passageiros

20 VAGAS

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 06 meses na área

Conhecimento com ferramentas manuais e peças em mecânico a diesel

02 VAGAS

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 06 meses na área

Experiência com instalações e manutenção elétrica preventiva e corretiva de veículos

02 VAGAS

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS (VENDAS EXTERNAS)

Ensino Médio Completo

Disponibilidade para viajar

Conhecimento em Pacote Office

08 VAGAS