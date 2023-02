De servente a consultor, Itabuna tem 58 vagas de emprego nesta quinta

A semana está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de buscar aquela vaga de emprego que parecia “guardada a sete chaves”. O SineBahia, no andar superior do Shopping Jequitibá, em Itabuna, traz uma lista com 58 oportunidades nesta quinta-feira (09), para diferentes níveis de formação e/ou experiência.

Basta chegar das 7 às 16 horas, é obrigatório o uso de máscara e cartão de vacinação contra o Coronavírus . O candidato deve estar munido dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade, além das especificidades das vagas e comprovações diversas para o trabalho – se assim o candidato desejar (CNH, certificados, cursos, declarações etc).

A seguir, as vagas disponíveis.

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

SERVENTE DE OBRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS (VENDAS EXTERNAS)

Ensino Médio Completo

Disponibilidade para viajar

Conhecimento em Pacote Office

08 VAGAS

ESTOQUISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

ALMOXARIFADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

SUPERVISOR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS INDUSTRIAIS

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses na CTPS

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING HOME OFFICE

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

Necessário possuir computador de mesa/notebook, headset e webcam

25 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir curso em Elétrica

02 VAGAS

MECÂNICO MONTADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS (VENDEDOR EXTERNO)

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses na CTPS com vendas

Desejável possuir carro

Desejável experiência com pneus

Possuir disponibilidade para viajar

01 VAGA

CALDEIREIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

SERRALHEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Possuir experiência em atendimento e em vendas

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL NOTURNO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

CONSULTOR EMPRESARIAL

Curso Superior Incompleto em Administração, Recursos Humanos, Marketing, Gestão Comercial ou áreas afins

Pós-graduação em Gestão de Negócios ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Atuar como palestrante, consultoria e instrutória, recrutamentos e etc.

Disponibilidade para viajar

CNH “B”

01 VAGA

PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

Atuar com pinturas metálicas a Jato

01 VAGA