De volta, Expofenita mantém gosto de tradição e alegria

A tão esperada Expofenita (Exposição Agropecuária e Feira de Negócios de Itabuna) ganha o Parque de Exposições Antônio Setenta a partir desta quinta-feira (06) e segue até o dia 16. O evento é coordenado pelo publicitário Josias Miguel.

Bares, restaurantes e churrascaria já ficam à disposição desde 10 horas e à tarde rola circuito de negócios Banco do Brasil, seguido de palestra e exposição Mangalarga Marchador. Quem esperar a noite chegar pode curtir o Encontro de Bandeiras Moto Clube e cair no forró ao som do grupo Terno e Chinela.

Na sexta-feira (07), seguem Circuito de Negócios Agro-Banco do Brasil, julgamento Mangalarga Marchador, o Sebrae realiza palestras sobre empreendedorismo feminino, tem curso de doma animal. Para a noite está reservada eleição da Rainha Expofenita 2022 e show com Serginho de Goiás.

O terceiro dia da Expofenita (08) traz julgamento final do Mangalarga Marchador, curso técnico sobre casqueamento (aparar os cascos dos cavalos) e show na Praça de Alimentação. No domingo (09), abre o parque de diversões para a galera se divertir à vontade, tem atividades de rua e mais música.

Para crianças e adultos

Na quarta-feira (12), Dia das Crianças, começam as atividades recreativas infantis. Vai rolar, inclusive, eleição da rainha mirim da Expofenita, a partir das 16 horas. Para os adultos, tem atividades da Escola de Equitação Rancho Conrado.

A partir das 20 horas, acontece o rodeio em touros. Uma atração que bem a cara de exposições agropecuárias, hein?

Provas e rodeio

No dia 13, haverá palestra sobre agricultura familiar, atividades esportivas no universo do circo e apresentação musical. Já dia seguinte, começam as provas Expofenita de três tambores, apresentação artística para animar a praça de alimentação e a noite termina com rodeio em touros.

O final de semana da exposição conta com provas três tambores, no sábado (15) e domingo (16), e as apresentações artísticas enfeitam a praça de alimentação.

Assim, a Expofenita mantém a tradição e busca aquecer o agronegócio, um dos segmentos mais pulsantes da economia.