Decreto Municipal prorroga “Toque de Recolher” em Itabuna

Em decreto publicado nesta quinta-feira (9), a Prefeitura de Itabuna estabeleceu, novamente, o “Toque de Recolher” no município. Com isso, mantém a restrição à circulação de pessoas entre 18 horas e 5 horas, com exceção das atividades essenciais e urgentes.

Vale ressaltar que, até esta quinta-feira (9), estava em vigor um decreto estadual que também estabelecia limitação da circulação de pessoas no município.

Com essa medida, o município visa conter a circulação de pessoas nas vias públicas em horários pré-determinados, e com isso reduzir a taxa de contaminação da COVID-19.